Granada refuerza su perfil tecnológico con un centro de ciberseguridad de Telefónica: "Innovar no es un capricho"

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha asistido en Granada a la inauguración del Centro de Talento y Tecnología de Telefónica donde ha aseverado que el sector tecnológico, el científico y el de la innovación son pilares fundamentales en la transformación económica de Andalucía y claves para hacer que esta comunidad sea cada vez más próspera, moderna y competitiva, en definitiva, una tierra líder. "Innovar no es un capricho, sino una necesidad de las sociedades vivas, dinámicas y que quieren ir a más", ha defendido Moreno en un acto en el que ha estado acompañado del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz; de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y del presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, además de los representantes de Telefónica.

El dirigente andaluz ha asegurado que este centro contribuye a hacer de Andalucía un gran referente tecnológico e innovador del sur de Europa, con Granada como uno de sus nombres propios. Así, ha señalado que esta provincia ha logrado una transformación estratégica como polo científico, tecnológico y de innovación donde ha tenido mucho que ver la excelencia académica y la labor científica de su Universidad, a lo que se suman los centros de investigación de prestigio internacional como Al Lab Granada, el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, el Parque Tecnológico de la Salud o el acelerador de partículas IFMIF DONES en Escúzar. “A ello se une este nuevo centro que tiene la ciberseguridad como eje, un asunto crucial en un mundo cada vez más hiperconectado y dependiente de las tecnologías”, ha agregado.

El presidente andaluz ha destacado el papel fundamental de Telefónica en el desarrollo de las tecnologías en España, uno de los grandes nombres propios que han acompañado al progreso y la modernización en nuestro país. En este sentido, ha subrayado que este centro es un nuevo hito en esa evolución y ha apostillado que en el trabajan ya cerca de un centenar de profesionales cualificados, entre ellos recién titulados, y que suma al ecosistema digital que día a día se está consolidando en la comunidad andaluza.

Moreno ha manifestado que en el camino hacia el futuro lo público y lo privado tienen que ir de la mano, ya que, según ha dicho, “no son compartimentos estancos que puedan funcionar aisladamente y por su cuenta, sino facetas complementarias de una realidad que se construye y mejora entre todos”. En este punto, ha hecho referencia a la red Andalucía Open Future, donde junto a ayuntamientos y entidades municipales se impulsa el crecimiento de startups andaluzas, ayudando al desarrollo e internacionalización de las empresas emergentes, a la nueva Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta y a la colaboración de Telefónica con el Plan Romero 2025 con la exitosa experiencia pionera de los nidos de drones 5G. “Innovar no es un capricho, sino una necesidad de las sociedades vivas, dinámicas y que quieren ir a más, como es el caso de Andalucía. Por eso es importante que todos vayamos de la mano en este objetivo común”, ha agregado.

Moreno ha recordado que se va a llevar al Parlamento el anteproyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Andalucía que blindará el impulso de la innovación entre la Junta y las universidades y otros agentes de generación de conocimiento y creará alianzas para transformar ese conocimiento en innovación en empresas, centros tecnológicos y clústeres.

Según el presidente, en la comunidad andaluza se están generando las condiciones y desarrollando su potencial para ser una región de vanguardia y para ello se están actualizando los estudios universitarios con 188 nuevos títulos, que atienden la demanda del sector tecnológico y mejoran el vínculo entre universidad y empresa y fortaleciendo y consolidando la industria de la digitalización a través del Plan Crece. También se ha referido a la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad, que fue pionera y que está desarrollada desde la Agencia Digital de Andalucía y al Centro de Seguridad que gestiona alrededor de mil incidencias mensuales.