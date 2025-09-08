La gripe aviar se extiende por Doñana con dos nuevos focos en Hinojos y obliga a elevar el nivel de alerta

El virus de la gripe aviar, que se detectó este mes de septiembre por primera vez en un parque urbano de Sevilla, se empieza a extender por una de las mayores reservas de aves de España: el espacio Natural de Doñana. Este lunes, la Consejería de Medio Ambiente ha confirmado otros dos focos más en aves silvestres (además del primero detectado el pasado viernes) lo que ha obligado a activar el nivel 2 del protocolo de prevención ante el riesgo.

El primer foco fue localizado en el término municipal de Aznalcázar donde se localizó un somormujo fallecido que dio positivo en las pruebas de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad. A continuación se han localizado otros dos focos en el municipio de Hinojos, en el paraje Caño Cardales y en una de las lagunas de la localidad. En el primero han aparecido una garza real y un pato colorado contagiados, mientras que en el segundo caso ha sido un ánade friso.

Según ha indicado la Consejería, se están aplicando los protocolos establecidos para la retirada de aves muertas y el tratamiento de sus restos, habilitando puntos de almacenamiento temporal bajo estrictas condiciones de bioseguridad hasta su recogida por empresas autorizadas. Asimismo, los equipos técnicos están tomando muestras de ejemplares para confirmar o descartar la presencia de gripe aviar.

El mayor caso de los últimos años

Se trata ya del mayor avance de la gripe aviar por el Espacio Natural de Doñana en los últimos años. Concretamente, en 2022 se confirmaron tres episodios en aves silvestres, mientras que en 2023 se notificó un caso.

"La Junta de Andalucía está actuando con especial prudencia y está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad ambiental”, explicó la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, quien destacó la coordinación existente entre las distintas administraciones implicadas: "Esta cooperación refuerza la capacidad de respuesta y permite una mejor gestión de la situación".