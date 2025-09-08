La amenaza de la gripe aviar llega a una segunda granja de la provincia de Huelva ubicada junto al primer foco

La gripe aviar sigue creciendo en Andalucía. La Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, que tiene muy pocas probabilidades de contagio a los humanos, pero tiene mucha capacidad de expansión entre las aves silvestres, como las de los parques o Doñana, o entre las aves de corral. De este segundo tipo se confirmó el pasado viernes un primer foco en una granja del municipio de Cerro del Andévalo, en la provincia de Huelva, con 8.500 que tendrían que ser sacrificadas. Cuando se detectó la Consejería de Agricultura expresó su confianza en que al ser una granja aislada no se expandiera.

Sin embargo ya se ha notificado un segundo posible foco. Según el informe oficial del Ministerio de Agricultura, la Junta de Andalucía ha comunicado la sospecha clínica de IAAP (gripe aviar) en una explotación de 8.400 aves de corral en Valverde del Camino a 20 kilómetros del primer foco del Cerro del Andévalo sin que entre ambos haya indicios de "relación epidemiológica". Tras el análisis de las muestras recibidas se ha confirmado el resultado positivo por PCR y sólo resta analizar los análisis de patogenicidad.

La granja se encuentra en estos momentos inmovilizada así como las explotaciones que se encuentran en un radio de diez kilómetros. Siguiendo el protocolo se ha iniciado ya el sacrificio de las aves afectadas, la destrucción oficial de los cadáveres y de todas las materias que pudieran contagiar el virus. La Junta de Andalucía está a la espera de los resultados definitivos para declarar formalmente la alerta aunque se hayan adoptado ya todas las medidas preventivas.

Situación en España

Junto a este posible foco, la gripe aviar se ha confirmado este lunes en otra explotación de Castilla La Mancha, concretamente en Guadalajara, con un censo de 37.300 aves de forma que en total ya hay cuatro focos en España en aves de corral y 31 casos de aves silvestres de los cuales dos se encuentran en Sevilla y tres en el entorno del Espacio Protegido de Doñana.

Los dos casos que figuran en el caso de Sevilla se corresponden en primer lugar con el Parque del Tamarguillo. Y, en segundo lugar, con las pruebas realizadas a las aves encontradas muertas en el Parque de María Luisa. Aunque los resultados, según el Ayuntamiento fueran no concluyentes, el Ministerio incluyó este expediente entre los focos confirmados.

Desde el Ministerio de Agricultura y desde la Junta de Andalucía subrayan que este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. No obstante, se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en el campo.