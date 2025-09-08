La preocupación por el auge de Vox llega al Gobierno andaluz a las puertas de las elecciones: "Hay que analizar el por qué"

El último barómetro del Centro de Estudios Andaluces dibujó un escenario electoral con un Vox en continuo ascenso. Según estas encuestas, promovidas desde un organismo que depende de la Junta de Andalucía, podría alcanzar los 18 diputados frente a los 14 que tienen en la actualidad en el Parlamento andaluz. La tendencia se ha vuelto a reflejar este lunes en el barómetro del instituto 40dB para El País y la Cadena Ser que en varias comunidades, entre ellas Andalucía, sitúa a Vox con posibilidades de competir con PSOE y PP como formación más votada. Todo ello, a la puerta de las elecciones autonómicas que, aunque siguen sin fecha, serán antes del próximo mes de junio.

Ante estos datos, el presidente andaluz, Juanma Moreno, hizo un llamamiento a hacer "un análisis" para aclarar "por qué hay ese auge de estas formaciones políticas". "Hay un movimiento, como hemos visto en Europa y en el mundo, donde partidos similares a Vox están teniendo resultados muy importantes", afirmó en una respuesta a los medios de comunicación en Granada en la que incidió en que en cualquier caso el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aparece en todos los sondeos como líder más votado.

No obstante, el presidente andaluz, fijó como responsable al Gobierno de Pedro Sánchez: "Contribuye muchísimo la polarización que Sánchez ha creado. Creo que dentro de la estrategia política de Sánchez, donde nos ha llevado a esa polarización entre blanco o negro, Vox gana mucho y los proyectos centrados y moderados como el PP, tienen evidentemente menos espacio. Si al final el ciudadano lo lleva o al blanco o al negro, los grises nos quedamos lógicamente más reducidos", añadió Juanma Moreno, quien extrajo una conclusión de su análisis: "Creo que Vox alimenta a Sánchez y Sánchez alimenta a Vox".

"La extrema derecha lo está devorando por los pies"

El PSOE andaluz también realizó su análisis de esta evolución de las encuestas electorales. En este caso para responsabilizar al presidente andaluz, Juanma Moreno, de este crecimiento: "Ha blanqueado a la extrema derecha y ahora lo está devorando por los pies. Le abrió la puerta a un monstruo y el monstruo lo está devorando", apuntó el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez.

"Prácticamente, uno de cada cinco votos que en su momento fue al Partido Popular ahora iría a la extrema derecha. La realidad es que hoy, más allá de lo que venda el señor Moreno Bonilla, el PP-A no solo es que ya no esté en la mayoría absoluta que pretende vender, es que está muy lejos de llegar siquiera a los 50 diputados en Andalucía", completó Jiménez.