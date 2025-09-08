El SAS llama a la prudencia ante el aumento de focos de gripe aviar: "Es improbable el contagio a humanos"

En apenas diez díaz la gripe aviar se ha extendido por parques urbanos y periurbanos, por granjas e incluso por el Espacio Protegido de Doñana. Hay cuatro focos confirmados en Andalucía y varios en estudio que han obligado a tomar medidas preventivas en zonas verdes de Málaga y Sevilla. Sin embargo, hasta el momento en ningún caso ha habido transmisión a humanos.

Desde el Servicio Andaluz de Salud, que está realizando un seguimiento de todos los focos, se apoyan en este hecho para hacer un llamamiento a la prudencia: "No se ha detectado ningún caso de transmisión a humanos. Es muy improbable que la gripe aviar se transmita a las personas. No hay ningún caso descrito y la transmisión persona a persona tampoco está descrita", explicó la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

Hasta el momento se está realizando un seguimiento, con pruebas PCR, a 25 personas que han estado en contacto con aves muertas en Sevilla o en la granja de la provincia de Huelva. Todas han dado negativo.

Protocolo de seguimiento

El Servicio Andaluz de Salud cuenta con un protocolo que contempla la identificación, la valoración y el seguimiento de las personas expuestas a estas aves o a ambientes contaminados durante 10 días. "La persona vigila los síntomas y la aparición de fiebre. En caso de que aparezcan, debe utilizar mascarilla y avisar a Salud Pública para que se pueda trasladar el caso a los médicos que se encargarán de su tratamiento", detallan desde Salud.

"En paralelo, incluso cuando no se se muestren síntomas, al cabo de cinco días de la exposición se le hace una PCR específica para ver si el virus está presente", añaden fuentes de la Junta de Andalucía. "Asimismo, también se identifican casos sospechosos en personas que acuden a su centro de salud con una clínica compatible con la gripe y comenta que ha estado en contacto con aves enfermas o muestras".