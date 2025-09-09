Andalucía vive su verano más cálido desde hace 60 años: Sevilla pasa por primera vez un mes a más 40º

Este verano ha hecho calor. Los 40º se han convertido en una cifra habitual en los termómetros andaluces. Ahora, una vez terminados los meses más cálidos del año, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado lo que muchos sospechaban, que este verano ha sido más caluroso de lo habitual. De hecho, según los datos que manejan los meteorólogos, este ha sido el periodo estival más cálido desde hace 60 años.

El mapa autonómico ha estado teñido de rojo por riesgo de calor durante una importante parte de las jornadas veraniegas. A muchos les costará olvidarse de las dos semanas de ola de calor, con temperaturas que superaban los 43 grados y que hacían prácticamente imposible respirar en algunos momentos del día. Pasaban los días y nada cambiaba para sorpresa de los andaluces y de los expertos.

"Ha sido el verano más caluroso desde 1961", ha sentenciado el delegado de la AEMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino, que ha subrayado que la temperatura media ha sido de 26,8º, 1,9º por encima de la media. Este meteorólogo ha destacado la importancia de que "los diez veranos más cálidos son todos de este milenio". De hecho, ha recordado que, durante los tres episodios de altas temperaturas y las tres dos olas de calor, en Andalucía se superó una media de 40º, "metiendo sierra, Granada y litoral".

Una tendencia que se repite

En meses, junio se ha situado como el más cálido del histórico, incluso tuvo una ola de calor. Además, julio ha sido el 11º más cálido del registro y agosto el 3º. De hecho, ha sido el verano más cálido en la práctica totalidad del territorio andaluz, solo en Cádiz y en Huelva ha habido un verano más cálido, el de 2023. "A mí me sorprende mucho que siempre estemos batiendo récords", ha asegurado el meteorólogo en una rueda de prensa.

Tras recordar que la primera ola de calor se vivió en junio, el delegado de la AEMET en la comunidad ha indicado que "los días de olas de calor que tiene un año están incrementándose a razón de un día por década". Así, "cada década tenemos un día más de ola de calor", pero a partir del año 2000 este aumento se produce "más deprisa". Una situación que va acorde con las cifras del año, que también ha sido "extremadamente cálido".

De hecho, Del Pino ha señalado que "al principio todas las anomalías estaban bajo la media", sin embargo, en los últimos años, "la anomalía es positiva". Así, este experto ha lamentado que "el cambio climático se está manifestando más en los últimos años", de hecho, según la estadística, "no hay ningún 2000" fuera del ránking de los más cálidos y se encuentran "siempre por encima de la media" por lo que ha defendido que "esto no es un ciclo, es una clara tendencia a aumentar la temperatura".

"Antes para llegar a los 42º hacía falta aire africano, ahora estamos llegando a los 42 grados sin esa entrada de aire porque la atmosfera tiene más capacidad de calentarse", ha explicado el delegado de al Aemet en Andalucía. De hecho, según ha señalado Del Pino, en el caso concreto de Sevilla, "el número de días con 40º en Sevilla se está incrementando a la razón de un día por década", así la ciudad ha superado esta temperatura hasta 30 días durante los meses de verano.