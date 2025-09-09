Una británica se muda a Cádiz y descubre lo que ocurre en Andalucía con el turismo: "Están causando problemas"

Joanna Woods, una joven británica de 32 años y originaria de Cheltenham, en Reino Unido, siempre había querido visitar España para conocer su cultura, su idioma y practicar surf. Así, escogió Cádiz como el que sería su nueva residencia durante el año en el que había decidido trasladarse a Andalucía para enseñar inglés, disfrutar de sus playas y aprender español. Un plan que terminó alargándose por la pasión que despertó el territorio en la mujer y que le ha llevado a convertirlo en su hogar tras siete años residiendo en él.

Una estancia en la que Woods ha podido ver con sus propios ojos el problema que está ocasionando el exceso de turismo en Andalucía: "Están causando problemas". Así lo ha narrado la joven en el medio británico 'The i Paper', en el que ha asegurado que, tras pasar sus primeros años en la provincia gaditana como profesora de inglés, en 2022 fundó una pequeña empresa de rutas culturales y gastronómicas centradas en el turismo sostenible llamada 'Living La Vida Local Cádiz', que busca evitar los problemas que la masificación turística provoca en el entorno.

La dificultad de acceso a Cádiz, una de sus mayores ventajas contra la masificación turística

"Cádiz es un lugar muy interesante porque es una ciudad muy pequeña. Parece un pueblo que se convirtió en ciudad por casualidad", ha relatado la joven que reside en la actualidad en el municipio gaditano de Rota. Además, ha afirmado: "Lo bonito de Cádiz es que, como no es tan fácil llegar, eso significa que el tipo de turistas que recibimos se lo piensa bien".

De ese modo, su dificultad de acceso se ha convertido para esta británica en una de las mayores fortalezas de Cádiz, ya que esto "impide que lleguen grandes cantidades de turistas". Y para evitar contribuir a esta problemática, Woods ha centrado la labor de su negocio de turismo sostenible en visitar lugares locales y poco frecuentados que no solo permitan a los visitantes disfrutar de la "auténtica Cádiz", sino dejar riqueza en el territorio y evitar la masificación turística.

"Intento no contribuir al turismo excesivo que ha causado miseria a los lugareños en los puntos más turísticos de España, donde muchos no pueden permitirse alquilar o comprar casas debido al aumento de precios", ha señalado a la publicación británica.

Los problemas del turismo en Andalucía, según esta británica residente en Cádiz

"Están causando problemas en el suministro de vivienda local", ha recalcado la mujer, que ha señalado que, aunque existen protestas contra el turismo, las principales quejas que se producen son hacia las plataformas de alquiler de vivienda vacacional más que a los propios turistas: "En julio y agosto nos satura el turismo español. Mucha gente viene de Madrid, Sevilla y esas ciudades tan céntricas y calurosas, y se viene a la costa a pasar un mes. Son ellos los que más probabilidades tienen de gritarte algo, aunque no sean de aquí", ha añadido.

Sin embargo, la población gaditana la ha acogido como una más, "siempre y cuando intentes involucrarte con la cultura". "Todavía no he conocido a nadie que no se haya esforzado por asegurarse de que yo estuviera bien. Siempre he sido muy bien recibida porque me comporto con un estilo muy español", ha concluido la británica.