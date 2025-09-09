Un clan de narcos torturó en Cádiz durante tres días a uno de sus miembros: le culpaban de perder droga

El pasado 28 de agosto, un hombre accedió a la vivienda de una mujer en Puerto Serrano (Cádiz). Se dio la llamada de alerta a la Guardia Civil al desconocer sus intenciones. Los agentes se personaron en el lugar y encontraron a un varón joven con un aspecto deplorable. Contó que su apariencia se debía a que había sido secuestrado y torturado por algunos vecinos de la localidad, que solo quería que le acompañasen a su casa. No relató quiénes ni el porqué.

Todo había comenzado tres días antes. El joven había viajado hasta Dos Hermanas con otro miembro de la organización, dedicada al tráfico de cocaína y heroína, para realizar una compra de estupefacientes.

Él tenía que hacer las veces de mula. Es decir, se tragó los estupefacientes y los transportó a un lugar seguro, donde debía expulsarlos. Con ellos pretendían abastecer los distintos puntos de venta de droga que controlaba la organización.

Una vez en Puerto Serrano, el hombre expulsó la droga. Sin embargo, cuando los líderes de la organización acudieron al lugar, las sustancias estupefacientes habían desaparecido.

Torturado con laxantes

Por el momento se desconoce qué ocurrió con las sustancias estupefacientes. Lo cierto es que, según los investigadores, los líderes de la organización acusaron al varón que hizo de mula de la sustracción. Este a su vez apunta que alguien debió acceder al interior de la vivienda y robarla.

Los miembros de la organización le ataron y comenzaron entonces a golpearle y torturarle. Le suministraron todo tipo de laxantes, tanto de farmacia como caseros.

Todo eso ocurrió durante tres días, hasta que logró zafarse de las ataduras y escapar. Después, llegó a la vivienda y la Guardia Civil lo trasladó a un centro médico.

Operación Trepamuros

Al conocer todos estos hechos, los agentes del Instituto Armado comenzaron una operación para detener a los integrantes de esta organización criminal. A la operación se le denominó Trepamuros y participaron agentes del Equipo de Policía Judicial de Arcos de la Frontera y ha contado con el apoyo en su explotación con el GRS-2, Compañía de Villamartín, Unidad de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico y Equipo Pegaso.

Desde el pasado 4 de septiembre se han realizado distintos registros en la localidad y se ha detenido a ocho personas de la organización, quedando solo un miembro en paradero desconocido. Tras pasar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera, seis de ellas se encuentran en prisión provisional y dos están en libertad al tener bajo su cargo a menores de muy corta edad. Se les imputan delitos de secuestro, torturas, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.