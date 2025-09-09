Una enfermera escolar por cada 10 colegios: "Los alumnos cada vez nos necesitan más y a nosotras nos falta tiempo"

Los colegios tienen todo a punto para que los alumnos de Primaria crucen las puertas un año más e inauguren el curso 2025-2026. Este año, tal como reivindican sindicatos y profesionales, la figura del referente escolar (más conocida como enfermera escolar) sigue sin consolidarse en los colegios e institutos, una situación que también se experimenta en el resto del país. Desde 2021, en Andalucía hay 411 enfermeras del SAS que trabajan para diversos colegios e institutos públicos y concertados, dependiendo de la zona. Una situación que dista de la que reclaman las asociaciones: conseguir que una profesional trabaje en un único centro. En la actualidad, la comunidad andaluza tiene una enfermera por cada 10 centros, una cifra muy superior a la media europea: que mantiene una profesional para 750 alumnos. "Los alumnos cada vez nos necesitan más, tienen muchísimas inquietudes, pero a nosotras nos falta tiempo", reconoce María José Justicia, enfermera escolar, en una conversación con El Correo de Andalucía.

Tras dos años de covid, en 2021 la Consejería de Salud, que en aquel momento estaba liderada por Catalina García, decidió impulsar para el curso 2021-2022 el perfil de la enfermera escolar rastreadora en las aulas. Se trataba de una enfermera del SAS que prevenía sobre el covid en los colegios. Con el tiempo, la administración se dio cuenta de la eficacia de este perfil en las aulas, que cada vez era más demandado por las direcciones de los centros, y decidió mantenerla bautizándola como enfermeras referentes del centro educativo. Sin embargo, desde entonces no se ha incrementado el número de enfermeras en el sistema educativo. Ante este escenario, fuentes de Salud afirman que al tratarse de un "recurso relativamente reciente", se está trabajando con el objetivo de "reforzar" el papel de la enfermería en las aulas. En este sentido, también cabe destacar que el Ministerio de Sanidad está inmerso en la elaboración de un diploma de acreditación en Enfermería Escolar con tal de "especializar" a las enfermeras que entran en las aulas.

Coincidiendo con el inicio de curso, el sindicato de enfermería Satse ha vuelto a reivindicar la importancia del rol de la enfermera escolar, aludiendo al "incremento de las enfermedades crónicas en los niños" y a la necesidad de una "atención directa" a los jóvenes. "Esta figura aliviaría la saturación en los hospitales y muchos desplazamientos a los padres", apunta José Sánchez, secretario general de SATSE Andalucía. En la actualidad, explica Sánchez, esta figura "solo está consolidada en los centros de educación especial". "Nos ha costado sangre sudor y lágrimas que se mantengan estas 411 enfermeras", reconoce.

"No podemos trabajar al 100% con el alumnado"

Saturación. Es la palabra más repetida por María José Justicia, enfermera escolar en la provincia de Jaén desde 2022, cuando se le pregunta por su día a día. En su caso, es la responsable de la unidad de gestión de Cambil, un municipio jiennense. Eso significa que atiende a 10 centros escolares: cinco colegios (cuatro de ellos con 1.º y 2.º de la ESO), cuatro escuelas infantiles y un instituto. "En mi caso, mis centros están relativamente cerca los unos de los otros y suelo tardar unos 15 minutos en coche, pero tengo compañeras que tardan 45 minutos en llegar de un colegio a otro", explica a este periódico la enfermera.

"Esto hace que no podamos trabajar al 100% con el alumnado porque no llegamos a todo. No es solo hacer charlas, es hacer mucho más", reivindica la profesional, refiriéndose al conjunto de labores profesionales que lleva a cabo desde los centros. En primer lugar, se dedican a hacer promoción de la salud, es decir, asesorías en las aulas de temas concretos como la sexualidad, la salud mental o las adicciones. Además, también tienen que vigilar la salud del alumnado del centro y, por lo tanto, detectar o controlar un posible brote de enfermedades como el sarampión, la sarna o el covid. También se encargan de la vacunación de los alumnos y "animan" a los padres a que sus hijos se protejan de las enfermedades. Finalmente, también llevan la gestión de los casos de aquellos niños que tengan enfermedades como un cáncer, la piel de mariposa o utilicen respiradores en su casa. "Hacemos más cosas, como la formación a alumnos y al profesorado", añade.

El foco puesto en los institutos

La adolescencia repercute notablemente en el trabajo de asesoría de las enfermeras escolares. Justicia insiste en las "muchas preguntas e inquietudes" que tienen los jóvenes sobre los temas que la profesional trata. "Noto como cada vez el alumnado joven tiene más interés por informarse, porque hablamos de temas que les afectan en su día a día", apunta, haciendo referencia a la sexualidad, a las sustancias adictivas, al abuso de las tecnologías o a la alimentación temas que trata en clase.

"Estos jóvenes ahora se dejan guiar por las influencers, y cuando vas a darle una charla muestran mucho interés. Ellos mismos reclaman charlas sobre temas concretos como la anorexia, la bulimia o cualquier otro tema", remarca Justicia.

En definitiva, el aumento en la cronicidad de las enfermedades, la demanda de los jóvenes en las aulas y la congestión de las enfermeras que trabajan en multitud de centros reivindican un incremento en esta figura que, día a día, se consolida más en los colegios.