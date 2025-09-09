Granada y Jaén ganan dos grados de IA e Ingeniería Biomédica y la Junta propone impartirlos este curso

La Universidad de Granada y la Universidad de Jaén están cada vez más cerca de añadir a su oferta de titulaciones el Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y el de Grado de Ingeniería Biomédica. Este martes, la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, órgano que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado en unanimidad la verificación de dichos grados, después de que ambas universidades presentaran una reclamación tras recibir una negativa en junio por parte de Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para incorporar estos estudios a su catálogo.

Por lo tanto, el Consejo de Universidades --conformado por una representación de rectores de las universidades españolas y un representante del ministerio-- han dado luz verde a incorporar estos grados en las universidades andaluzas el curso 2026-2027. No obstante, la Consejería de Universidad ha informado este martes de que ha convocado para el próximo 11 de septiembre un Consejo Andaluz de Universidades (CAU) extraordinario para dar el visto bueno a la implantación de ambos grados en el curso 2025/2026. Se trata de un anuncio por parte del secretario general de Universidades de la Junta, Ramón Herrera, tras conocer la verificación de los grados por parte del ministerio.

Herrera ha asegurado que el CAU se ha convocado de forma urgente para "asegurar con todas las garantías la implantación de las dos titulaciones en el actual curso 2025/2026", aunque ha aclarado que, en cualquier caso, "la decisión de impartirlas en este año académico dependerá de la UGR y la UJA", toda vez que la Consejería de Universidad respetará la decisión que adopten.

Una verificación "excepcional e inédita"

Esta decisión del Consejo de Universidades, de acuerdo con el ministerio, se trata de una medida "excepcional e inédita" y se ha tomado ante la "constatación de la adecuación de los argumentos académicos planteados en sus respectivas reclamaciones" por estas dos universidades públicas en términos de "asegurar la calidad global de los dos proyectos de Grado mencionados, en aquellos aspectos fundamentales de todo proyecto universitario de formación".

Con esta decisión, la continuación del procedimiento de verificación, aprobación y activación de un título universitario oficial, según la normativa vigente, requiere que, según ha defendido el Ministerio, el gobierno de la comunidad autónoma responsable de estas universidades, en este caso la Junta de Andalucía, autorice el inicio de sus actividades académicas y ponga en funcionamiento todos los mecanismos y procedimientos para hacerlo efectivo.

Acusaciones entre el Ministerio y la Junta

Ante este escenario, el Ministerio y la Junta de Andalucía han cruzado acusaciones. En primer lugar, el ministerio defiende que esta situación "la podría haber resuelto antes la Junta a través de su agencia de calidad", mientras que el gobierno de Juanma Moreno insiste en que la evaluación de los nuevos títulos es un "proceso técnico externo al sistema universitario andaluz".

En este sentido, el Ministerio alude a los dos informes desfavorables que emitió ACCUA y que de haber "reconsiderado" su decisión e podría haber resuelto "satisfactoriamente antes". "Ahora, ha tenido que ser la Comisión Permanente del Consejo de Universidades la que de forma excepcional resuelva esta situación garantizando la calidad de la docencia y asegurando los derechos del estudiantado", ha destacado el Ministerio en un comunicado.

Por su parte, la Junta insiste en que "ni en este caso ni en las verificaciones de otros planes de estudio, nunca ha formado parte de dichas comisiones y nunca ha interferido en las decisiones de ACCUA". Finalmnte, el secretario general de Universidades ha subrayado que desde la Consejería “siempre hemos demostrado voluntad de colaboración y hemos tratado de dar soluciones en todo este proceso”, acelerando plazos y dando la oportunidad de volver a presentar las solicitudes de verificación nuevamente en septiembre.

Matricularse a los nuevos grados

En caso de que finalmente los grados se incorporarán a la oferta de las universidades este curso 2025-2026, la Consejería de Universidad ha recordado que también tiene todo el procedimiento administrativo listo en el Distrito Único Andaluz (DUA) para adjudicar las plazas de ambos grados. “En la fase de preinscripción de matrícula ya se adecuó el sistema informático para que se pudieran solicitar las dos carreras de forma provisional y ya se tiene diseñada una hoja de ruta para que el próximo viernes, 12 de septiembre, se puedan publicar las listas de adjudicación con los interesados”, ha añadido Herrera.

De este modo, aquellos estudiantes que hubieran incluido en su preinscripción inicial los títulos mencionados podrían optar por permanecer en el destino que ya tuviesen adjudicado o incorporarse a los grados de IA e Ingeniería Biomédica.

El secretario general de Universidades también ha querido subrayar que la decisión adoptada por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades pone de manifiesto lo que desde siempre se ha mantenido desde la Junta de Andalucía, que es el propio Ministerio de Ciencia el que tiene la última palabra en la verificación de las titulaciones universitarias, ya que los informes emitidos por las agencias de calidad autonómicas no tienen carácter vinculante.