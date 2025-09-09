Un incendio vuelve a interrumpir la circulación de la línea de AVE entre Madrid y Andalucía
Adif ha informado que el corte en el servicio se ha producido a petición de los bomberos
La línea de AVE entre Madrid y Andalucía ha vuelto a registrar una nueva incidencia. En esta ocasión ha sido un incendio el que ha provocado la afectación en la circulación ferroviaria de este martes 9 de septiembre. Las llamas han tenido lugar en Ciudad Real y se han producido por motivos ajenos a Adif. Han sido los bomberos quienes han pedido el corte de la línea.
"A petición de bomberos, se encuentra interrumpida la circulación entre Brazatortas y Venta la Inés (Ciudad Real) por un incendio ajeno a la explotación ferroviaria. Afecta a la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía", ha informado Adif a través de sus redes sociales en torno a las 5 de la tarde.
Media hora después, la entidad pública ha explicado que "una vez sofocado el incendio, se restablece el tráfico ferroviario. La circulación tiende a normalizarse".
Cinco días de la última incidencia
En los últimos tiempos, las incidencias en la línea de Ave Madrid-Andalucía parecen incrementarse. La última se registró hace tan solo cinco días. Una caída del sistema provocó que los trenes con origen y destino Madrid se viesen afectados: hubo retrasos en las salidas y otros quedaron varados hasta la solución de la avería.
Adif explicó que "por una caída de los servidores informáticos de Adif, trenes de alta velocidad con origen y/o destino Madrid se han visto afectados con paradas y retrasos. Los equipos informáticos de respaldo han funcionado correctamente y ya se está recuperando gradualmente la circulación".
Eso no evitó de todas maneras los retrasos. "Aunque los sistemas de comunicación afectados por la incidencia de esta mañana ya funcionan correctamente, los trenes de alta velocidad siguen acumulando retrasos, que se van reduciendo progresivamente, debido a la operativa ferroviaria", apuntó Adif en sus redes sociales antes de pedir disculpas.
Pero es que en las últimas dos semanas se ha registrado otra incidencia. El pasado 30 de agosto, el incendio de un vagón en un tren de Alta Velocidad provocó el desalojo de todos sus ocupantes y el corte de la circulación por la vía durante varias horas, lo que afectó a todas las conexiones entre Andalucía y Madrid. Los retrasos se acumularon hasta que se logró quitar el vagón de la vía.
A esto se le sumó por la tarde un nuevo incendio próximo a la vía. Esto incrementó los retrasos en las conexiones ferroviarias de media y larga distancia desde Andalucía.
En los primeros meses del año, casi 30.000 pasajeros se han visto afectados por las incidencias en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía.
