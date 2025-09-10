Andalucía activa dos nuevos planes este curso para mejorar la climtación de colegios con 85 millones de euros

Las altas temperaturas vuelven a marcar la vuelta al cole en los colegios andaluces que, en muchos casos, carecen de sistemas de climatización. Por este motivo, esta asignatura pendiente ha sido una de los hitos fijados por el presidente andaluz, Juanma Moreno, en el acto de inicio del curso escolar celebrado en un colegio de Almonte. "Tenemos que seguir avanzando para preparar los centros para el frío y sobre todo para las altas temperaturas de un verano que se adelanta y se alarga", apuntó Moreno.

Por este motivo, la Junta de Andalucía que, según sus datos, ha actuado en hasta el momento en casi 500 centros con una inversión de 160 millones de euros, plantea otras dos iniciativas más para este curso escolar. Por un lado, iniciará una nueva fase de su plan de bioclimatización de centros educativos a través del sistema de refrigeración adiabática que pretende alcanzar a 80 colegios con una inversión de 30 millones de euros. La Consejería priorizará en esta nueva fase del plan las zonas de severidad climática, ubicadas en Sevilla y Córdoba.

En segundo lugar, la Junta anuncia el desarrollo de un plan de 55 millones de euros destinado a los coelgios e institutos andaluces para que acometan actuaciones de mejora de los sistemas de climatización en los centros educativos.

Ambas medidas han sido anunciadas por el presidente andaluz, Juanma Moreno, durante el inicio del curso escolar en Almonte en el que ha destacado que el curso comienza con un nuevo descenso de los alumnos pero con más plazas de docentes: "Tenemos menos niños que nunca pero más profesores que nunca".