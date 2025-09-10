Andalucía vuelve al cole con 10.300 alumnos menos pero con más plazas para profesores

Este miércoles, el colegio Juan XXIII, ubicado en el distrito Cerro-Amate, volverá a abrir las puertas de su centro para los casi 430 alumnos que tiene matriculados. Sin embargo, este año solo habilitarán una clase de 23 alumnos para sus estudiantes más pequeños, de tres años, tras perder una de sus dos líneas de Infantil este año. Del total de alumnos del segundo ciclo de Infantil, seis son de Educación Especial, un hecho que ha supuesto el incremento de plantilla en el aula. El caso de este colegio sevillano escenifica la realidad que se vive en el sistema educativo público desde hace ya siete años: la bajada de la natalidad protagoniza 'la vuelta al cole'. Este año, Andalucía ha perdido 10.300 alumnos de Infantil y Primaria respecto al año pasado, por lo que regresarán 708.604 a los 2.744 colegios andaluces para afrontar un nuevo curso escolar.

Aunque el escenario "preocupa", las cifras no llegan a las del año pasado, cuando el curso arrancaba con 16.000 alumnos menos en Primaria, la cifra más alta de la historia. Aún así, los próximos nueve meses lectivos también estarán marcados por la pérdida de líneas en los centros, como es el caso del CEIP Juan XXIII y el CEIP Maestro José Fuentes en Sevilla o el CEIP Federico García Lorca en Dos Hermanas.

Según los datos compartidos por la Consejería de Educación, si a los alumnos de Primaria se suman los de Secundaría y bachillerato la cifra asciende a los 19.000 alumnos menos que en 2024 y si se calcula desde el curso 2018-2019 los datos se agravan: 120.000 estudiantes menos. Como consecuencia a este situación, el sindicato por la defensa de la educación pública, Ustea, ha calculado que Andalucía pierde este año alrededor de 525 clases de Infantil y Primaria, una cifra que se uma a las 706 que se eliminaron en 2024 tal como se publicó en el Boletín Oficial de la Junta.

No obstante, pese a que el grueso estudiantil disminuye por séptimo año consecutivo, el cuerpo de profesores incrementa: en los colegios e institutos públicos se suman 1.657 docentes nuevos y la cifra se estabiliza en 108.657 profesores, mientras que en la escuela concertada se adhieren 331 a una red formada por 16.446 profesionales. En este sentido, cabe mencionar las macro oposiciones celebradas el pasado mes de junio, que han estabilizado 4.366 plazas de maestros y más del 80% han sido cubiertas por interinos.

La plantilla de Educación Especial

El colegio Juan XXIII, que está situado en lo que se considera por la Junta una Zona Eracis (zona desfavorecida), acoge este año a seis alumnos de tres años con necesidades específicas, de los cuales tres tienen discapacidad. Este centro conoce de buena mano cómo tratar a este tipo de alumnos y cuánto personal es suficiente para ofrecer una buena atención porque tal como apuntan, "en todos los cursos hay al menos dos alumnos que requieran de educación especial". Con la incorporación de este alumnado, Educación ha concedido al centro media jornada de Pedagoga Terapéutica (PT) para poder atender a los seis alumnos de tres años. "Antes la teníamos media jornada y ahora estará todo el día, pero no podemos permitirnos que esta PT esté siempre en el aula de 3 años porque tenemos una gran cantidad de alumnado", apuntan desde el centro, a lo que añaden: "Se verén mermados los demás estudiantes porque tendremos que estar en ese aula".

En este sentido, Educación sostiene que el cuerpo de docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales ha crecido este año en 284 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 13.959, es decir, 3.811 más respecto al 2018, un 37,5% de incremento. Por lo tanto, Andalucía jamás ha tenido tantos profesores de Educación Especial en activo, aunque "sigue sin ser suficiente".

Sustituciones por cubrir

Los primeros 10 días de septiembre son, entre muchas otras cosas, para que las direcciones de los colegios informen a la Junta de las plazas que se quedan vacantes a inicio de curso por baja médica, jubilación, excendencia o permisos. El pasado 4 de septiembre, Educación, a través del Servicio de Información al Profesorado Interino convocó 1.488 plazas de maestros para cubrir la primera semana del curso. Del total, se han cubierto 1.435 tanto obligatorias como voluntarias, no obstante, tal como ha podido saber este periódico, no se publicaron el total de plazas en la primera convocatoria. Como consecuencia, Educación ha anunciado este martes una segunda convocatoria de Primaria y Secundaria cuya adjudicación será el 13 septiembre. Es decir, habrá colegios que comiencen sin la plantilla al completo. Uno de esos centros afectadoa es precisamente el CEIP Juan XXIII, ya que todavía no tiene cubierta una plaza de Infantil por baja médica.

Las ayudas de la Junta

Finalmente, tal como ha informado la Junta, se destinan "alrededor de 900 millones de euros" en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. Como consecuencia, según apuntan desde la consejería, "más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 820 euros para el curso escolar". Dichas ayudas incluyen aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementario, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, con una inversión de 57 millones que permite que se beneficien unos 885.000 estudiantes.

Finalmente, cabe destacar que este curso también se ha culminado el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada Esta medida ha supuesto una inversión de 256,8 millones de euros.