La gerente del SAS tras su citación por los contratos de emergencia: "Estoy tranquila, actuamos con honestidad"

"Tranquilidad", esta es la palabra que han escogido tantos los dirigentes populares como la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, después de que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla haya citado a declarar a los últimos responsables del SAS. La citación, que será el próximo 23 de noviembre llega tras la denuncia del PSOE andaluz por las "posibles irregularidades" en la contratación de urgencia tras la pandemia.

Los gerentes habrían firmado contratos de emergencia del SAS cuando ya estaba derogada la legislación de la pandemia que lo permitía. En 2021 el entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, alertó a las consejerías que debían cesar los contratos de emergencia, mientras que Salud los mantuvo hasta 2024. Aun así, desde San Telmo siempre han defendido que sus altos cargos siempre han actuado "dentro de la ley" y en respuesta a la situación de pandemia declarada en 2020.

"Es importante poder aclarar cualquier duda y explicarme con total transparencia en el juzgado; estoy tranquila y segura de que siempre he actuado con honestidad y dentro de la legalidad y agradezco que al fin tenga la oportunidad de hacerlo donde corresponde", ha señalado la actual gerente en un audio difundido por la Consejería de Salud, en el que también defiende que "se salvaron muchas vidas y se operó a muchas personas durante la pandemia gracias a los contratos de emergencia".

"Lo hicieron correctamente"

Junto a ella, que como ha recordado ya pidió declarar el pasado mes de abril, han sido citados también sus antecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Ante esto, esta alto cargo de la Consejería de Salud y Consumo ha asegurado que se trata de una "denuncia política", de hecho, después de que el PSOE acudiera a la justicia, la actual gerente del SAS reclamó 15.000 euros a cada uno de los diputados que la habían denunciado.

En una línea muy similar a la de García, el portavoz de los populares en el Parlamento, Toni Marín, ha asegurado que desde su partido consideran que es "una decisión acertada y oportuna" y ha recordado que los mismos investigados "pidieron hace meses que los llamaran a declarar". El dirigente popular ha insistido en que así podrá explicar que "todo lo que hicieron, lo hicieron correctamente".

"Este asunto esconde actitudes turbias y pseudomafiosas del PSOE", ha acusado Martín, para denunciar que "la fontanera del PSOE", Leire Díaz, "se reunió con los equipos jurídicos que llevan esta denuncia". Así, se ha preguntado de "que hablaron en esa reunión, por qué´, para qué y el objetivo". "Hay muchas explicaciones que dar", ha zanjado.

El PSOE denuncia la privatización

Además de los tres gerentes, el juzgado también ha citado a declarar como testigos a Amelia Martínez, actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que cambió el método de control de los contratos, al ex director económico del SAS y al ex director de asistencia sanitaria y resultados en Salud. Ellos tendrán que acudir al juzgado antes, el próximo 18 de noviembre y en el PP también lo han aplaudido para insistir en que están "muy interesados en que se aclare todo".

"Todos estos colaboradores necesarios acabarán o dentro del Gobierno o en las empresas que han forrado", ha manifestado la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, que ha apuntado que en el SAS "trocearon contratos hasta 500 veces para dar contratos a la misma persona". Tras asegurar que hay una trama "urdida" para "regar de millones a la privada", la socialista ha lamentado que "desde 2018 las listas de espera se han triplicado".