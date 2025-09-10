Los herederos de Javier Guerrero tendrán que devolver 68.000 euros a la Junta por ayudas del caso ERE

Los herederos del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, tendrán que devolver 68.058 euros a la Junta de Andalucía por las ayudas sociolaborales a la prejubilación concedidas a dos intrusos en el ERE de Surcolor. Así lo ha determinado el Tribunal de Cuentas en dos sentencias que afectan a unos planes de ayudas concedidas por la Consejería de Empleo entre 2001 y 2010.

En la primera de ellas, consultada por Europa Press, la sentencia atribuye responsabilidad contable directa al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, ya fallecido; así como al propietario y al consejero delegado de la empresa beneficiaria de la ayuda.

El fallo considera probado que en 2006 la empresa Surcolor llevó a cabo despidos individuales de 24 trabajadores que dieron lugar a los correspondientes expedientes de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de Sevilla, que terminaron con avenencia.

Se firmaron así las correspondientes actas de conciliación en las que Surcolor reconocía la improcedencia del despido; manifestaba la imposibilidad de readmisión; y ofrecía al trabajador determinadas indemnizaciones, comprometiéndose la empresa a su pago por medio de una póliza colectiva de rentas, ofrecimiento que el trabajador aceptaba.

Para el cumplimiento de estos compromisos, la empresa suscribió un seguro de rentas y en esta póliza se incluyeron un total de 26 beneficiarios, ya que, además de los 24 extrabajadores de Surcolor, se añadieron dos beneficiarios irregulares o "intrusos", "que nunca habían trabajado para la empresa" y que recibieron fondos públicos en el marco de este ERE.

La sentencia declara "responsables contables directos y solidarios" a dos herederas del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, así como al propietario y al consejero delegado de la empresa beneficiaria de la ayuda, y les condena a reintegrar a la Junta los 68.000 euros.

En su segunda sentencia sobre ayudas sociolaborales a la prejubilación concedidas por la Consejería de Empleo entre 2001 y 2010, en este caso a la empresa Europa Center, el Tribunal de Cuentas desestima la demanda de la Junta de Andalucía, al constatar que no se financió con fondos públicos el pago de primas de contratos de seguro de rentas en favor de personas ajenas al colectivo afectado. Ambas resoluciones son recurribles en segunda instancia ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.