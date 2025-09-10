Renfe
Un incidencia en un vagón obliga a detener un tren Madrid-Sevilla con más de un centenar de pasajeros
El convoy se ha visto obligado a detenerse debido al desprendimiento de la tapa de un armario de refrigeración, en el techo de uno de los vagones
El tren de Media Distancia que cubre el trayecto Madrid-Sevilla se ha visto obligado a detenerse en la estación de ferrocarril de Plasencia (Cáceres) debido al desprendimiento de la tapa de un armario de refrigeración, en el techo de uno de los vagones, cuando llevaba a bordo 107 viajeros.
Según ha informado Renfe a EFE, tras esta incidencia técnica, por la que el convoy quedó parado para evaluar los daños, "se ha gestionado un segundo tren que ha recogido a los viajeros en esta estación para continuar el viaje".
Ante esta nueva incidencia del ferrocarril en la región, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha exigido "inversiones urgentes y un compromiso real con unas infraestructuras ferroviarias seguras y modernas".
"Siento la misma indignación que el resto de extremeños. No es un fallo puntual, es un reflejo del abandono histórico de nuestra tierra", ha indicado Guardiola a través de sus redes sociales.
La presidenta ha añadido que viajar en tren por Extremadura "no puede ser un acto de resistencia".
"Nuestra región merece respeto. Ni parches ni promesas vacías", ha concluido.
- Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso
- Andalucía activa la alarma frente a la gripe aviar tras detectar focos en una granja, parques urbanos y en Doñana
- Abierto el plazo para solicitar 6.200 plazas de FP en Andalucía
- Decálogo para seguir la precampaña en Andalucía: de 'traidora' a 'soberbio', y eso que no iban a insultarse
- Andalucía blinda por ley la VPO pública: la protección será 'permanente' y no se podrán vender en el mercado libre
- El 'veranillo' de San Miguel se adelanta: la Aemet activa las alertas por calor en Sevilla, Jaén y Córdoba
- La convocatoria de profesores sustitutos arranca este jueves: los maestros comenzarán el primer día de clase
- 8 de septiembre en Andalucía: estos son los municipios que celebran sus fiestas