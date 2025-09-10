Un incidencia en un vagón obliga a detener un tren Madrid-Sevilla con más de un centenar de pasajeros

El tren de Media Distancia que cubre el trayecto Madrid-Sevilla se ha visto obligado a detenerse en la estación de ferrocarril de Plasencia (Cáceres) debido al desprendimiento de la tapa de un armario de refrigeración, en el techo de uno de los vagones, cuando llevaba a bordo 107 viajeros.

Según ha informado Renfe a EFE, tras esta incidencia técnica, por la que el convoy quedó parado para evaluar los daños, "se ha gestionado un segundo tren que ha recogido a los viajeros en esta estación para continuar el viaje".

Ante esta nueva incidencia del ferrocarril en la región, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha exigido "inversiones urgentes y un compromiso real con unas infraestructuras ferroviarias seguras y modernas".

"Siento la misma indignación que el resto de extremeños. No es un fallo puntual, es un reflejo del abandono histórico de nuestra tierra", ha indicado Guardiola a través de sus redes sociales.

La presidenta ha añadido que viajar en tren por Extremadura "no puede ser un acto de resistencia".

"Nuestra región merece respeto. Ni parches ni promesas vacías", ha concluido.