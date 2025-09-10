Una 'influencer' revela el origen granadino de una de las expresiones más tradicionales españolas: "Viene de un gesto cruel"

El lenguaje actual está repleto de expresiones que ya se han convertido en seña de identidad de la propia sociedad, pero cuyos orígenes se han desdibujado con el paso de los años hasta quedar olvidados en el tiempo. Para recordar estos inicios y mostrar el significado que encierran, la creadora de contenido jerezana Sandra Morales ha revelado la historia que se encuentra tras la expresión "que te den morcilla".

"Surgió en un contexto de persecución", ha señalado al respecto la 'influencer' sobre esta frase que comenzó a utilizarse en Granada durante la época conocida como la Reconquista: "Muchos árabes se hicieron cristianos para no perder ni su vida ni sus tierras, aunque la mayoría lo hicieron de boquilla".

Estos ciudadanos eran conocidos como "moriscos" y, a pesar de su conversión, suscitaban las sospechas de los cristianos, que llevaban a cabo diversas estrategias para intentar descubrir si realmente lo habían hecho por convicción y no por supervivencia. "Les hacían hasta cantar a la virgen desde los balcones, imagínate la humillación", ha afirmado la creadora de contenido.

La conversión de los "moriscos", detrás de esta reconocida expresión que nació en Granada

Sin embargo, en ocasiones, estas pruebas no les parecían suficientes a sus ejecutores, lo que les hizo ir un paso más allá: "La prueba definitiva era la comida. Si sospechaban de ti, decían 'que les den morcilla', ya que la morcilla normalmente es de cerdo, justo el animal que no pueden comer los musulmanes. Y esta gente no se comía la morcilla, así que los señalaban como falsos conversos".

"Total, que la expresión que usamos hoy en día para mandar a alguien a freír espárragos viene de un gesto bastante cruel e intolerante", ha recalcado la creadora de contenido, por lo que ha pedido no olvidar que "las palabras tienen historia". Y ha añadido: "Esta historia nos recuerda que no se juega ni con la identidad ni con la cultura de nadie".