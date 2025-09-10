La Junta saca pecho de la gestión del Infoca y subraya que el 85% de los incendios se quedaron en conatos

"Tenemos el mayor y mejor dispositivo de lucha contra incendios no solo de España, sino de Europa". Así de claro ha sido el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, este miércoles en el Parlamento al analizar la gestión del Plan Infoca de este verano. Aunque la comunidad continua en riesgo extremo por fuegos, hasta ahora el 85% de las llamas se han quedado solo en conatos.

El periodo de riesgo máximo de incendios terminará el próximo 15 de octubre, pero el consejero ha aprovechado que las temperaturas comienzan a bajar para dar las explicaciones que los grupos le exigen desde agosto. "Pediré la comparecencia a petición propia cuando se produzca la finalización del riesgo extremo de incendio que tenemos en este momento", decía entonces el consejero y el momento ha llegado.

"Sabíamos que iba a ser un verano muy complicado, pero, reconociendo que el riesgo cero no excite, el balance en Andalucía es positivo", ha subrayado el dirigente popular. El consejero, que ha aplaudido y agradecido la labor de los trabajadores del Plan Infoca, ha señalado que se han "alcanzado las 737 intervenciones forestales", lo que, gracias a la acción "rápida y eficaz" de los profesionales ha hecho que "el 85% de los incendios se queden en conato".

Críticas de la oposición

Frente a los aplausos de Sanz, la oposición ha denunciado que los bomberos del Infoca "se están jugando la vida", como ha señalado el andalucista José Ignacio García. "Es un absoluto disparate que no se atendiera a las reiteradas llamadas de recapacitación que reclamaban los trabajadores antes de que comenzara la temporada", ha insistido la líder de Por Andalucía, Inma Nieto.

A izquierda y derecha, los grupos de la oposición han denunciado la tardanza de las explicaciones, que pidieron que se dieran en el mes de agosto. Así, el diputado socialista Mario Jiménez, con quien Sanz ha mantenido el debate más caliente, le ha criticado que, frente a las explicaciones, el popular se hiciera fotos "con el chaleco puesto". "Mientras usted estaba en la hamaca yo estaba en la carretera regulando el tráfico", se ha defendido el consejero.

Sanz ha pedido coherencia a los socialistas por arremeter contra el trabajo de su Consejería después de que "la ministra de Defensa, Margarita Robles felicitara a Andalucía por su gestión de los incendios". El popular ha recordado que en su comparencia en el Senado, la dirigente socialista puso a la comunidad autónoma, junto a Aragón "de ejemplo". "Se está haciendo lo que ustedes no hacían", ha denunciado Sanz.

La izquierda también ha cargado contra la falta de material que denuncian los profesionales del Infoca y que los bomberos "van a los incendios en condiciones laborales indignas". "Si hubieran faltado recursos, como ustedes dicen, los resultados no podrían ser los que son", se ha señalado el dirigente popular, que ha acusado a la izquierda de hacer el "ridículo" y de realizar "demagogia barata".

Un verano difícil

Se preveía un verano difícil en Andalucía en materia de incendios forestales. Las lluvias de marzo frenaron la sequía que padecía la comunidad autónoma y volvían el campo verde de nuevo. Sin embargo, ese forraje, que se ha secado con el sol y las altas temperaturas, se han convertido este verano en el mejor de los combustibles para propagar las llamas.

Las previsiones, sin embargo, no se han cumplido. Mientras que en España ardieron 400.000 hectáreas, "como toda la provincia de Sevilla", ha comparado el diputado de Vox Benito Morillo; en Andalucía los incendios han afectado a 5.667 hectáreas, de las cuales, según el consejero "4.250 son de matorral" y "ningún incendio que ha afectado a especies protegidas".

De hecho, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros territorios de la geografía nacional, en Andalucía solo 152 conatos se han convertido en incendios y de estos, ha habido que declarar la situación operativa 1 solo en nueve incendios. Eso sí, el consejero ha recordado que el 90% se deben a la mano del hombre, ya sea por negligencias o por provocación.

Los datos que de la Junta de Andalucía sostienen que se han invertido 257 millones de euros en el operativo contra los incendios, 14 millones más que en 2024. "El Gobierno de Juanma Moreno ha duplicado el presupuesto destinado al Infoca", ha defendido el consejero. Además, desde el Ejecutivo popular repiten una y otra vez que el 57% de esta partida presupuestaria se dedica a la prevención.