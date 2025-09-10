Salud recomienda el cierre temporal de parques por gripe aviar sólo cuando haya más de tres aves muertas en 24 horas

La Consejería de Salud ha aprobado el protocolo de medidas que deben seguir los ayuntamientos ante el aumento de los casos de gripe aviar en aves silvestres en parques urbanos y periurbanos. Hasta el momento, los contagios se han confirmado en el Parque del Tamarguillo de Sevilla y en el entorno de Doñana, además de dos granjas de Huelva. Pero existen casos sospechosos por aves muertas en los principales parques de Sevilla o en Málaga.

El protocolo toma como punto de partida que el riesgo de contagio a los humanos es bajo y por este motivo apuesta por mantener parques y zonas verdes abiertas en la medida de lo posible. Así, aunque se recomienda a los ayuntamientos y titulares de los parques una revisión periódica de las zonas verdes urbanas, se establece como requisito para activar el protocolo que se hayan detectado al menos tres aves muertas en 24 horas.

En ese caso, el Ayuntamiento o el titular de la zona verde deberá notificar los casos al SAS y se activarán los protocolos que implicarán un cierre temporal del parque aunque "sólo el tiempo necesario para la retirada de los cadáveres, la limpieza y desinfección de la zona en la que han aparecido". "Es importante mantener los parques abiertos", advierte la Consejería.

En cualquier caso, el protocolo determina que si aparece un ave muerta "no se debe tocar ni manipular, ni dejar que las mascotas lo hagan" y comunicar inmediatamente la situación para que sea personal especializado quien realice la retirada.

Medidas de prevención

Los ayuntamientos o titulares de los parques son los responsables de aplicar las medidas de prevención para frenar la amenaza de la gripe aviar. De esta forma, deben vigilar las instalaciones antes de la apertura para comprobar si hay aves muertas y volver a realizar esta revisión antes del cierre del parque. La vigilancia se debe realizar al menos dos veces al día. Además, deberán contar con un protocolo de recogida de cadáveres, equipos de protección, y materiales de recogida, identificación y depósito.

Además, el protocolo establece una serie de medidas que se deben adoptar para garantizar el adecuado mantenimiento y limpieza en las láminas de agua con vigilancia de cianobacterias y en los casos en los que las características lo permitan valorar la posibilidad del vaciado.

Los parques urbanos deberán contar con cartelería que recoja las indicaciones que debe seguir la población y las recomendaciones para las aves, así como evaluar la posibilidad de colocar limitaciones físicas para evitar o reducir el contacto directo.