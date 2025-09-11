IU pone fecha límite a Podemos para la coalición electoral en Andalucía: "Tienen que deshojar ya la margarita"

La coalición Por Andalucía deberá tener su candidatura definida como muy tarde a finales de octubre. Esa es la fecha límite que ha marcado el coordinador regional de IU, Toni Valero, en un mensaje dirigido a Podemos que sigue sin definir si repetirá la fórmula de 2022 y acudirá a las urnas junto al resto de formaciones de izquierda o si concurrirá en solitario.

"Las fuerzas políticas que se han querido implicar al cien por cien lo llevan haciendo desde hace meses y quien no ha todavía deshojado su margarita pues tendrá que ver qué quiere hacer de cara a los andaluces", ha ahondado Valero.

De momento, está cerrada la participación en la coalición de Sumar, IU e Iniciativa del Pueblo Andaluz, aunque aún falta por definir quién encabezará la candidatura y cómo se repartirán los puestos en las distintas provincias. Para ello, la federación de izquierdas e Iniciativa del Pueblo Andaluz han optado por iniciar procesos de primarias.

Todo este proceso avanza por tanto al margen de Podemos que mantiene que cualquier decisión deberá pasar por la militancia a través de un proceso de votación que aún no tiene fecha. De ahí que IU apremie para que se celebre antes del mes de octubre.

Con la marca Por Andalucía, en 2022, concurrieron en los últimos comicios IU, Podemos, Más País Andalucía (ahora referenciado en Sumar), Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz.