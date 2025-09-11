La Audiencia de Sevilla absuelve a dos acusados por la ayuda a Siemens Metering en una pieza separada de los ERE

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a dos trabajadores de Vitalia en una pieza separada del caso ERE. El tribunal considera que no ha quedado "suficientemente acreditada" su participación en el otorgamiento de la ayuda de 1.524.718,97 euros concedida por la Junta de Andalucía a Siemens Metering.

Se trata de la sentencia número 23 de una pieza separada del caso ERE, de las que aún quedan decenas por juzgar. La emitida por la Audiencia en este caso no es firme y contra ella cabe recurso de apelación.

Tal y como ha informado el gabinete de comunicación del TSJA, las acusaciones pedían tres años de prisión y siete años y seis meses de inhabilitación para los acusados. Se les acusaba de haber sido cooperadores necesarios en un delito de prevaricación y otro de malversación. Además, se les solicitaba una indemnización por importe similar a la ayuda concedida para reparar el daño causado al ente público.

La sentencia, fechada el pasado 8 de septiembre, recoge que Siemens Metering realizó un ERE en marzo de 2002. La Sección Primera añade que esta iniciativa "estuvo precedida de múltiples reuniones" entre la dirección de la empresa y miembros del Comité de Empresa, y también, de "forma separada y luego conjunta", con representantes de la Junta, todo ello "con la finalidad de solucionar el conflicto laboral con el menor coste para los trabajadores".

En total, la empresa despidió a 35 trabajadores [luego se sumó uno más] y se fijó una indemnización de 2.854.565 euros [con el nuevo trabajador superaría los 2.900.000 euros]. Se pactó igualmente que dicha cantidad debía ser aportada íntegramente a una póliza de seguro colectivo de renta.

La Audiencia considera probado que la empresa pactó con la Junta, "aunque no se llegase a firmar por esta última", el complemento necesario a los 2.854.565 euros de la empresa. Esto se concretó a posteriori en 1.524.718,97 euros, a fin de alcanzar el importe del 92% de los salarios netos a percibir por cada trabajador, suscribiéndose el 15 de abril de 2002 un acta complementaria por el que se incorporó al ERE a un trabajador más de la empresa, siendo por tanto 36 los contratos a extinguir e incrementándose a 2.939.043 euros la cantidad que debía aportar Siemens Metering a la póliza.

Vitalia fue la elegida para sufragar la ayuda, "sin que conste suficientemente acreditada su participación en el otorgamiento de la misma, a instancias también del Comité de Empresa, por parte de la Dirección General de Trabajo" de los dos acusados. Todo ello, a pesar de que la ayuda se concedió "sin ajustarse al procedimiento administrativo que debió de seguirse para su concesión".

El tribunal señala que tras "la limitada prueba practicada respecto a los mismos, no hemos llegado al convencimiento" de que los dos acusados "pudieran llegar a tener la consideración de cooperadores necesarios con los responsables de la Junta de Andalucía que la concedieron".

Además, establece que no tenían vinculación con los responsables de la Junta que dieron la ayuda. "Compartimos los argumentos expuestos por la Audiencia para no vincular al miembro del comité de empresa y directivos de la entidad con la actuación de responsables de la Junta de Andalucía en la concesión de la ayuda al no seguirse los procedimientos administrativos previstos para su tramitación, que entendemos que todavía son más aplicables respecto de quienes no se ha practicado prueba alguna", en relación a que hubieran participado en la negociación del ERE y en los concretos acuerdos del mismo, "como la no fijación de límite alguno de edad para su inclusión".

El tribunal apunta que "tampoco hemos podido obtener la convicción suficiente de la reducida prueba practicada en el plenario de forma contradictoria relativa a su posible participación en la conducta delictiva denunciada", punto en el que considera que no se puede descartar, "y es lógico salvo prueba que no existe que lo contradiga, que una operación de seguros como la enjuiciada se acuerde a un nivel de representación superior a las funciones que desempeñaban".