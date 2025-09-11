Los colegios e institutos andaluces recibirán 20.000 euros para ventiladores, toldos y reparar aires a inicio de curso

Las clases de Infantil y Primaria ya han arrancado en Andalucía y el termómetro sigue superando los 30 grados, una temperatura que se mantendrá a lo largo de la próxima semana. En las aulas la sensación térmica sube y en la mayoría de los colegios de la comunidad sigue sin estar implementada la Ley de Bioclimatización, tan solo presente en unos 500 de los 4.500 centros educativos. Ante esta situación, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció este miércoles una inversión de 55 millones de euros para otorgarle a todos los colegios e institutos entre 18.000 y 20.000 euros para la compra de ventiladores y toldos o a la reparación de ventanas y del aire acondicionado.

Este miércoles han regresado a las aulas de Infantil y Primaria más de 708.000 niños de entre 3 y 12 años, es decir, 10.300 alumnos menos que en 2024. Durante el acto de inauguración del curso de la Junta de Andalucía, el presidente del ejecutivo autonómico ha puesto la climatización en el centro de su discurso.

En primer lugar, ha informado de que iniciará una nueva fase de su plan de bioclimatización de centros educativos a través del sistema de refrigeración adiabática que pretende alcanzar a 80 colegios con una inversión de 30 millones de euros, que se suman a los 160 millones ya invertidos. La Consejería de Educación priorizará en esta nueva fase del plan las zonas de severidad climática, ubicadas en Sevilla y Córdoba.

La segunda línea de su plan de climatización pone en el centro de la acción a los equipos directivos de los colegios, que son quienes deberán decidir cómo invertir el importe económico que les facilite la Consejería. Cabe recordar que, a finales del curso pasado destinó 44 millones de euros para mejorar la climatización de los centros y, por primera vez, dio fondos a todos los colegios para que pudieran reparar o comprar de forma autónoma sus sistemas de climatización. En dicha ocasión se destinaron entre 18.000 y 20.000 euros a los colegios e institutos y 6.000 euros a los colegios.

Ahora, tal como ha anunciado Moreno, los colegios e institutos tendrán la oportunidad de reparar sus instalaciones climáticas o comprar toldos, ventiladores o aires nuevos. Además, fuentes de la Consejería de Educación afirman que "se está trabajando para que haya una segunda fase de este mismo plan de confort térmico".

Para Escuelas de Calor, la asociación que aglutina 200 AMPA andaluzas y que hace cinco años llevó la Ley de Bioclimatización al Parlamento andaluz, esta medida es un "parche". "No se contagia del verdadero espíritu de la ley, que es combatir el impacto del cambio climático", apunta su presidenta Teresa Pablo. "Lo que sí es cierto es que los estamos poniendo a trabajar y si nosotros subimos la intensidad de la clínica, la consejería y el propio Juanma Moreno se pone a anunciar medidas millonarias, aunque sean medidas ineficaces", argumenta.

Un calor abrasador en el CEIP Borbolla

Uno de los colegios más afectados por las altas temperaturas en las aulas es el CEIP Borbolla, un colegio histórico de Sevilla capital con más de 100 años de antigüedad. El pasado mes de junio el centro publicó un informe en el que demostraba a través de una serie de mediciones térmicas que en el interior de los edificios se alcanzaban los 40 grados y que las aulas superaban los 30 a las 10 de la mañana. Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con la ley, las aulas no pueden superar los 27 grados.

"Nos manifestamos en diversas ocasiones el curso pasado porque el calor era insoportable en las aulas", apuntan miembros del AMPA del colegio, sobre una situación que vivieron durante las diversas alertas naranjas que se vivieron en la capital andaluza durante el mes de junio. Desde el AMPA reconocen que esta medida es un "parchecito" para poner ventiladores y toldos, pero no es suficiente para arreglar la desfasada instalación eléctrica. "Es mejor que nada y la verdad es que nos viene bien porque mis hijos están en un colegio que no tiene nada de sombra", comentan fuentes del AMPA.

En su misma situación, es decir, sin aire, toldos o porches en los patios se encuentra el CEIP Adriano, el Conservatorio de danza Antonio Ruiz Soler o el CEIP Isbylia.