Educación busca 3.000 docentes para cubrir las bajas de colegios e institutos en el inicio del curso escolar

El curso escolar ya ha comenzado en las escuelas infantiles y en los colegios y la semana que viene será el turno de los institutos. Pese a que las clases han arrancado todavía hay plazas de sustitución por cubrir en Primaria y es probable que también haya puestos sin adjudicación en los institutos durante la primera semana del curso. Este miércoles, la Junta de Andalucía ha publicado la segunda convocatoria a través del programa Servicio de Información al Profesorado Interino (Sipri) con 3.192 plazas que se adjudicarán a docentes que estén en la bolsa de empleo. Se trata de la primera oferta donde también se incluyen a los profesores de Secundaria, Bachillerato y FP.

De acuerdo con la cifra publicada por el Sipri, el sistema informático para la cobertura de plazas vacantes e interinidades de la Consejería de Educación, han sido convocadas 12.584 personas para cubrir plazas libres por baja médica, permisos de paternidad o maternidad, excedencias, o jubilaciones. Por ello, se publican plazas obligatorias, que son aquellas que específicamente destinadas al profesorado interino con tiempo de servicio o aspirante en bolsa que haya sido expresamente convocado de manera obligatoria, y plazas voluntarias, donde se podrá elegir a todos los integrantes de la bolsa en Andalucía.

Del total de plazas convocadas, 1.872 son de sustituciones y 1.258 plazas vacantes. En cuanto a la distribución por cuerpos, se han ofertado 989 para Maestros, 1.809 para profesores de Secundaria y 332 para profesorado de cuerpos especializados.

La convocatoria se abrió durante la noche del 9 de septiembre y ha concluido este miércoles por la tarde. No será hasta este 15 de septiembre cuando se adjudiquen las plazas, es decir, los profesores obtendrán la plaza el mismo día que comiencen las clases de Secundaria, Bachillerato y FP.

650 plazas vacantes en Sevilla

En la provincia de Sevilla, tal como detalla el informe del Sipri, hay 650 plazas vacantes para los cuerpos de Maestros y Profesores a escasos días de que comiencen las clases. En los colegios de Málaga se han convocado 640 plazas, en Jaén 238, en Huelva 189, en Granada 376, en Almería 303, en Cádiz 478 y en Córdoba 254.

Se trata de una cifra muy similar al número de plazas convocadas el 9 de septiembre de 2024, cuando solo se ofertaron 3.141 plazas y se convocaron a 7.629 personas.

Primera convocatoria: casi 1.500 plazas

Como cada año, el programa del Sipri cerró en julio y volvió a convocar plazas el pasado 4 de septiembre. La semana pasada, en la primera convocatoria de Primaria, es decir, solo del cuerpo de Maestros, se ofertaron 1.488 plazas y se llamó a presentarse a 5.704 profesionales. No obstante, tal como ha podido saber este periódico, no se ofertaron el total de las plazas de Primaria que había vacantes la primera semana que curso. Es por ello por lo que en esta segunda convocatoria se han incluido más plazas. De ahora en adelante, como es habitual, el programa convocará plazas todos los martes y jueves hasta julio de 2026.