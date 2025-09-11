Martina Ferraguti, científica experta en gripe aviar, avisa: "Es fundamental evitar la manipulación de aves muertas"

La gripe aviar está azotando a Andalucía. Se han confirmado focos de infección en el Parque del Tamarguillo de Sevilla y en el entorno de Doñana. Además, en Huelva hay otras dos granjas afectadas. Pero la expansión todavía podría ser mayor: existen casos sospechosos por aves muertas en los principales parques de Sevilla e, incluso, en Málaga. Cada vez que haya tres casos de muerte se dará por entendido que existe un brote de gripe aviar en un entorno.

Martina Ferraguti, investigadora del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, experta en ecología de enfermedades y líder del equipo español del proyecto europeo InfluSpain- Establecimiento de recursos para la vigilancia activa de la gripe aviar altamente patógena en aves silvestres en Europa, explica que la "gripe aviar está causada por el virus Influenza de tipo A y su reservorio natural son las aves silvestres, principalmente las relacionadas con ambientes acuáticos como patos, gansos, gaviotas, etcétera".

Ferraguti explica que las distintas variantes del virus se pueden agrupar en dos: "Gripe aviar de baja patogenicidad en aves (LPAI, siglas en inglés), que suele causar una enfermedad leve en las aves, pasando a menudo desapercibida o sin sintomatología; y gripe aviar de alta patogenicidad (HPAI), que provoca signos clínicos graves y posibles altas tasas de mortalidad en las aves".

Cabe recordar que la gripe aviar es un virus respiratorio que se transmite "principalmente a través del contacto directo entre aves". "El contagio ocurre por partículas que salen de la zona respiratoria u oral, y también a través de las heces. De este modo, las aves pueden infectarse al compartir espacios de alimentación o agua", explica Ferraguti.

Patos y gaviotas, en el punto de mira

"No todas las aves tienen el mismo riesgo de infección", apunta la investigadora. "Las anátidas, es decir, patos y especies similares, son de los grupos más susceptibles, junto con las gaviotas y en general las aves acuáticas más gregarias". Concretamente, el ánade real (Anas platyrhynchos), al que popularmente se conoce como pato de collar, "se considera una de las especies clave en la circulación de los virus de la gripe aviar debido a su amplia distribución, abundancia, movimientos migratorios y tendencia a formar grupos".

"Estas características ecológicas, junto con su capacidad para propagar el virus sin desarrollar una enfermedad grave, lo convierten en una especie especialmente implicada en el mantenimiento y la transmisión de la gripe aviar en toda Europa", comenta Ferraguti.

El motivo del brote en verano

La investigadora es clara a la hora de explicar por qué se observan brotes en algunas zonas de España en verano: "En comparación con otros países europeos o nórdicos, en España el contexto ambiental es diferente. En verano, especialmente en el sur, el agua disponible disminuye y queda muy concentrada en pocos puntos. Esto hace que muchas aves se concentren en los escasos humedales inundados, aumentando la densidad y las probabilidades de transmisión si llega un ave infectada".

España realizó una gran vigilancia entre 2005 y 2011. Ferraguti explica que se tomaron muestras de más de 38.000 aves silvestres de 170 especies. "Los resultados mostraron que la prevalencia del virus de la gripe aviar en aves era baja en comparación con los países del norte de Europa, y todos los subtipos identificados eran de bajapatogenicidad. Estos estudios permitieron entender que durante aquel episodio la gripe aviar circuló de forma natural en las poblaciones de aves silvestres en España, aunque con niveles mucho más bajos que en otras regiones europeas".

Riesgo de transmisión a humanos

"Es importante subrayar que en estos momentos se trata fundamentalmente de un problema de salud animal que afecta a aves silvestres y a explotaciones avícolas", advierte Ferraguti sobre el posible riesgo de transmisión a humanos de esta enfermedad. En todo caso, aclara que el riesgo de transmisión a humanos "es bajo y se limita a variantes del virus H5N1 con mutaciones que facilitan su transmisión a mamíferos, que no han sido detectadas hasta el momento en España".

"En cualquier caso, es importante mantener un seguimiento estrecho de las distintas variantes de virus en circulación por si apareciesen mutaciones que facilitasen el contagio entre mamíferos, lo cual facilitaría el salto de la enfermedad a las personas, así como el control de la zoonosis en las zonas donde se produzcan brotes", reseña la investigadora. "Es fundamental evitar la manipulación de aves enfermas o muertas y seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

Ferraguti trabaja en la Estación Biológica de Doñana, un centro de investigación del CSIC que participa en la red europea de vigilancia. La investigadora lidera este proyecto con el objetivo de promover la vigilancia activa de la gripe aviar en aves silvestres. "Las actividades de vigilancia se concentran en los meses de invierno y su objetivo es muestrear aves silvestres sanas en entornos naturales para detectar la posible circulación de virus de gripe aviar en Doñana y humedales de su entorno".

Durante la pasada campaña, que duró hasta febrero de 2025, se capturaron alrededor de 500 ejemplares distintos en varias localidades del suroeste andaluz. "De todas estas muestras, únicamente 4 aves resultaron positivas, todas ellas ánades reales (Anas platyrhynchos), y en todos los casos se trataba de variantes de baja patogenicidad. Esto nos indica que el virus circula, pero no se detectaron cepas de alta patogenicidad", explica Ferraguti.

"Las actividades de muestreo de la presente temporada estaban previstas para iniciarse en invierno, pero actualmente se está tratando de agilizar la puesta en marcha del muestreo en la medida de lo posible para actualizar los datos y ver hasta dónde se extiende la enfermedad en el entorno de Doñana, para la que aún no se tienen datos contrastados. La vigilancia se extenderá hasta febrero del 2026", finaliza.