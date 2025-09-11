Moreno condena en el Parlamento la "inadmisible" actuación de Israel en Gaza pero evita hablar de un genocidio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha condenado este jueves en el Parlamento de Andalucía la situación que padece Gaza por parte de Israel. La política internacional ha llegado a la Cámara autonómica y enfrenta las posturas entre derecha e izquierda. Aunque, el dirigente popular se ha pronunciado a favor de los gazatíes, como otros miembros de su partido, el jefe del Ejecutivo andaluz ha evitado condenar el "genocidio" como le han pedido desde la oposición

"El Estado de Israel tiene derecho legítimo a defenderse después de la salvajada de Hamás, lo que no entendemos es que ese derecho sea ilimitado, ni que sea desproporcionado ni que no se permita acceder a alimentos fundamentales", ha explicado el presidente andaluz. Así, ha lamentado que "lo que está sucediendo en Palestina es inaceptable en términos de derechos humanos".

Moreno ha realizado estas declaraciones después de que la líder de Por Andalucía, Inma Nieto le pidiera que condenara el genocidio palestino. "Hay una raya pintada en torno a Palestina a un lado los que condenamos el genocidio y al otro lado los que no lo condenan", ha asegurado la dirigente de Izquierda Unida después de que el popular le haya pedido no "ideologizar" determinadas causas. "Es una causa de humanidad", ha insistido el presidente.

Un minuto de silencio por Gaza e Israel

Pese a los intentos de Nieto, Moreno no ha mencionado la palabra "genocidio", como tampoco hizo el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, este miércoles a la hora de convocar un minuto de silencio. "Lo que está sucediendo en Palestina es inaceptable en términos de derechos humanos", ha señalado Moreno que, ha diferencia de su compañero de partido, ha puntualizado que "la actuación en Gaza por parte del Gobierno de Israel es inadmisible".

"Andalucía no es indiferente ante tantísimo sufrimiento, horror y barbarie que se está viviendo en Gaza, Israel y el resto de Oriente Medio. Recordamos a las miles de víctimas inocentes asesinadas en este conflicto armado", leyó Aguirre. Sus palabras se recibieron entre negaciones y "vaya" por parte del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García y otros miembros de la izquierda.

"Nos gustaría que Moreno nos explicara si piensa como Almeida", señalaba este miércoles la portavoz de Adelante Andalucía, Begoña Iza. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aseguró en un acto que, no le gusta lo que está viendo, pero "no hay un genocidio". Frente a esta postura, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que se levantó contra la "barbarie y el horror" que se vive en la Franja de Gaza. Para el PP, ambas posturas tienen cabida.