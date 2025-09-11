Moreno pasa a la ofensiva y ataca a Montero por destinar 500 millones a la sanidad privada como consejera

El PP andaluz ha entrado ya en la recta final de la legislatura b mira de lejos las elecciones que, según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se celebrarán en junio. Ante la cercanía de las urnas el dirigente popular y su grupo han cambiado su estrategia y han pasado a tirar de hemeroteca para combatir las denuncias de los socialistas con las decisiones que tomo su líder, María Jesús Montero, durante su etapa como consejera de Sanidad, cuando destinó 500 millones de euros a conciertos.

La sanidad se ha vuelto a convertir, una vez más, en el centro del debate de la sesión de control al presidente del Gobierno. Desde la oposición, han acusado al jefe del Ejecutivo andaluz de los conciertos y le han recordado que el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado a declarar a los tres últimos consejeros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en calidad de imputados.

Moreno ha denunciado que, cuando la también vicepresidenta del Gobierno ocupaba la cartera de Sanidad en Andalucía firmó conciertos con la sanidad privada por valor de 500 millones de euros. En concreto, el presidente de la Junta ha señalado que esta fue "la etapa donde más conciertos se han hecho en la historia" y ha recordado a lo socialistas que estuvieron muy cerca del "5%", en concreto, las cifras de la Consejería de Salud y Consumo sostiene que suponían el "4,19%" del presupuesto.

"Hay problemas en la sanidad"

Según los datos ofrecidos este miércoles por la actual consejera de Salud, Rocío Hernández, el dinero que se destina a la sanidad privada se reduce al 3,7% de presupuesto. Moreno ha aprovechado también recordar declaraciones de la ministra de Hacienda para defender las derivaciones de dinero a la sanidad privada: "Concertar tiene un perfil social y no resta carácter público".

Moreno ha aceptado en hasta tres ocasiones los problemas de la sanidad. "Puede decir que hay problemas en la sanidad", le ha confirmado Moreno a los portavoces de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y a la de Por Andalucía, Inma Nieto y le ha añadido a la portavoz socialista, María Márquez que su equipo tiene que esforzarse "en mejorar los aspectos". Sin embargo, ha negado "la mentira de la privatización", que ha definido como "simplona".

En las distintas intervenciones de la oposición han recordado los 533 millones que Salud destinará a la sanidad privada para combatir las listas de espera quirúrgicas, que se sitúan en los tres meses y medio. Así, Márquez ha acusado al dirigente popular de "cebar sin control a la sanidad privada mientras hay gente que no se pone el tratamiento de quimioterapia porque no hay sillas". "Su mentira no tiene límites", ha insistido.

Moreno tira de hemeroteca

El presidente ha aprovechado las acusaciones de las formaciones de izquierda, en especial la de la portavoz socialista para enumerar distintas ocasiones en las que la secretaria general del PSOE-A dio dinero a empresas privadas. Así, ha citado a Montero para defender la postura de su Consejería sobre los conciertos para asegurar que "en ningún caso los conciertos ponen en ningún momento en duda el carácter público de la sanidad" o que "garantizan en todo momento los derechos consolidados del sistema sanitario público de Andalucía".

En medio de las críticas por las privatizaciones, García ha aprovechado también para preguntarle al presidente andaluz por las citaciones de tres últimos gerentes del SAS por las supuestas irregularidades en las contrataciones de emergencia firmadas tras la pandemia. En el tono tranquilo que acostumbra, Moreno ha replicado que esto "les permite explicar e informar sobre como se actuó conforme a lo que está escrito en la propia ley".

Los gerentes habrían firmado contratos de emergencia del SAS cuando ya estaba derogada la legislación de la pandemia que lo permitía. En 2021 el entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, alertó a las consejerías que debían cesar los contratos de emergencia, mientras que Salud los mantuvo hasta 2024. Aun así, desde San Telmo siempre han defendido que sus altos cargos siempre han actuado "dentro de la ley" y en respuesta a la situación de pandemia declarada en 2020.