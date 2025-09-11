Tres reclusos mueren por sobredosis en la cárcel de Algeciras en un mes

La situación en la prisión de Algeciras ha alcanzado un punto crítico, con el fallecimiento de tres internos por sobredosis en menos de un mes y decenas de urgencias graves atendidas en la enfermería. El sindicato Acaip-UGT en Algeciras ha lanzado un pedido a las administraciones públicas, denunciando la falta de soluciones integrales ante el creciente consumo de tóxicos en el interior de las prisiones y la alarmante pérdida de vidas.

"Son muchos los ya fallecidos, prisiones sin soluciones", reza el comunicado de Acaip, que insiste en que las sobredosis son una de las causas más comunes de muerte en los centros penitenciarios. La organización sindical demanda una respuesta coordinada por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, las Consejerías de Salud autonómicas y las Diputaciones Provinciales, para implementar medidas preventivas que frenen o mitiguen el consumo de sustancias tóxicas.

Tres fallecidos y un funcionario herido

La gravedad de la situación se ha evidenciado de forma dramática en el último mes. Además de los tres fallecidos por sobredosis tras consumir "papelillos impregnados con sustancias tóxicas y mezcladas con ingesta de medicación", la enfermería de la prisión de Botafuegos ha tenido que atender a varias decenas de internos por urgencias graves relacionadas con el consumo.

El último suceso mortal ocurrió recientemente. Un funcionario de servicio fue alertado por el compañero de celda de un interno que no se movía. A pesar de la rápida intervención de los sanitarios de guardia, no se pudo hacer nada por la vida del preso, un politoxicómano con un amplio historial penitenciario. Su compañero de celda reconoció haber consumido tóxicos esa misma noche.

Horas después de este trágico suceso, la tensión estalló en el mismo módulo residencial, derivando en una riña entre presos. El incidente se saldó con un interno trasladado a otro departamento y un funcionario de servicio lesionado, que tuvo que ser atendido en el hospital.

Todos estos hechos han sido inmediatamente puestos en conocimiento del juzgado de guardia para su investigación, ante posibles indicios de delito. Paralelamente, la dirección del centro penitenciario ha cursado peticiones a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que los presos identificados como responsables de la introducción y distribución de tóxicos sean trasladados a otros centros penitenciarios "más acordes a sus responsabilidades delictivas".