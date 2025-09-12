El Infoca activa la fase de emergencia por un incendio en Huelva que obliga a cortar carreteras y vías de tren

El incendio forestal declarado en la tarde del viernes en el embalse del Teliarán de Calañas la provincia de Huelva, ha obligado a activar la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca. El avance del fuego ha provocado ya el corte de carreteras y de vías del tren.

El incendio se declaró este viernes a las 16:27 horas, en el paraje Embalse de Teliarán de Calañas (Huelva) y ha obligado ya al corte de las carreteras HU-5101 y las vías del tren, según ha informado la Junta de Andalucía.

Ante la gravedad del fuego, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha comunicado esta tarde la activación de la fase de emergencia nivel operativo 1 del Plan Infoca y ha pedido a la población de la zona extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los operativos de emergencias desplazados al lugar.

Según ha indicado a través de su cuenta de 'X', el Infoca ha tenido que ampliar durante la tarde los medios destinados para logra su perimetración, además cuenta con el apoyo del Consorcio Provincial de Bomberos.

De este modo en la zona se encuentran cinco grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, dos autobombas, un helicóptero pesado, otros dos semipesados y uno ligero, además de dos aviones de carga en tierra.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos ha explicado que el incendio se ha originado cerca de la H-15101, en una zona de placas solares. Hasta la zona se han desplazado los parques de Minas de Riotinto y Valverde del Camino, con cuatro camiones y seis bomberos.

Asimismo, el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, a través de las redes sociales del Ayuntamiento ha explicado que el incendio se encuentra cerca del núcleo urbano, pero "todos los medios aéreos y terrestres" están trabajando.

Por ello, el alcalde ha pedido "precaución" y "calma" a los vecinos, toda vez que ha recomendado a los vecinos no se acerquen a la zona, así como "que se recojan toldos y se cierren ventanas por seguridad".

Asimismo, la web de la DGT informa que se ha procedido al corte total de la carretera HU-5101, en el kilómetro 2 en ambos sentidos, por lo que se ruega extremar la precaución y evitar la zona.