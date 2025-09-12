El discurso de Juanma Moreno se reencuentra con el dialecto electoralista: "A los que sois votantes y a los que no, os pido que nos ayudéis"

El discurso de Juanma Moreno se ha reencontrado con el dialecto electoralista, durante el mitin con el que el PP andaluz ha escenificado el inicio de un nuevo curso político en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande. Durante este tradicional 'acto de los huevos fritos', el presidente de la Junta invocó -con las elecciones andaluzas de 2026 en el horizonte- la necesidad de que "la transformación siga avanzando". "A los que lo sois y a los que no lo sois votantes o simpatizantes, os pido que nos ayudéis para que este proyecto político de cambio, histórico en nuestra tierra, siga avanzando", solicitó Moreno.

Antes de que Moreno se expresara así, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo ya se había encargado de colaborar en el mismo escenario para que la precampaña andaluza se erigiese como una realidad sin vuelta atrás. A modo de despedida, en el epílogo de su mitin, Feijóo tuvo presente el lugar y el momento en el que se encontraba. De hecho, dejó para la última frase de su intervención un guiño al envite electoral de Juanma Moreno: "Andalucía, en este curso político, es clave".

"Un curso político distinto"

Juanma Moreno recalcó que "este va a ser un curso político distinto en Andalucía porque desemboca en unas elecciones". "Quiero trasladar aquí -pese al ruido de los socialistas- que hemos reconstruido el crédito de Andalucía, todo el mundo sabe ya que hay una tierra que apuesta por su futuro y que somos gente honesta y ambiciosa; hice una promesa y la cumpliré: dije que esta tierra iba a ser de las comunidades más importantes de España, ya no hay tantos chistes sobre andaluces, ya no se habla de que somos los parados o los que quieren dormir la siesta, Andalucía es una potencia económica y social que se está despertando día a día y que aspira legítimamente a liderar nuestro país", recalcó el presidente andaluz.

Guiños de Feijóo

Después de Moreno, tomó la palabra Feijóo e interactuó con la cercanía de las elecciones andaluzas. En esas lides, arremetió contra la candidata socialista y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Incluso, presumió de qué sería capaz de referirse a ella sin mencionar su nombre: "La número 2 del PSOE, visto como acaban los números 2 del PSOE hay que tener mucho cuidado; la ministra del cupo independentista y que es incapaz de aprobar unos presupuestos no es el futuro de Andalucía, es el pasado de Andalucía, cómo han sido capaces de traerla".

Antes, al principio de su discurso también insistió en las alabanzas a Juanma Moreno, meses antes de que someta a la reválida su mayoría absoluta andaluza. "Donde había un régimen clientelar, hoy hay limpieza; el Gobierno central no puede ser la oposición de Andalucía, yo seré el aliado de Andalucía", enfatizó el gallego antes de reiterar su compromiso con Andalucía -en caso de que llegue a presidir el Gobierno de España- para mejorar su red de transporte, las infraestructuras pendientes en materia de agua o la financiación autonómica: «Haré un contrato como candidato con Andalucía y lo cumpliré desde La Moncloa».

Por su parte, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, abogó por "dar lo mejor de nosotros mismos para sacar los mejores resultados y que Juanma Moreno siga siendo el presidente de todos los andaluces". "Ya nos gustaría también participar a corto plazo de la gran victoria del PP en unas elecciones generales, que llegarán", agregó Navarro.