Educación lanza su tercera convocatoria de plazas vacantes en el inicio del curso: busca otros 1.076 docentes

La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía sigue intentando cubrir las plazas vacantes en las plantillas de colegios e institutos en el arranque del curso escolar. En esta ocasión, entre el jueves 11 y el viernes 12 de septiembre ha lanzado una convocatoria para 1.076 docentes de Primaria y Secundaria, en la que se acumulan todas las vacantes que no se pudieron cubrir en la anterior convocatoria más otras bajas que se han detectado en los centros en los días previos al curso.

Con esta tercera convocatoria la Junta de Andalucía suma 5.756 bajas de colegios e institutos de toda Andalucía convocadas a través del Servicio de Información al Profesorado Interino (Sipri) para que los docentes que se encuentran en la bolsa puedan aspirar a cubrirlas.

Esta tercera convocatoria se produce cuando los centros de Primaria han iniciado ya las clases y a las puertas del arranque de Secundaria y Bachillerato previsto para el próximo lunes 15 de septiembre. Estas bajas, por tanto, condicionarán el arranque del curso en los centros.

De acuerdo con el Sipri, en esta ocasión han sido convocadas 4.757 personas que forman parte de la bolsa y que cumplen los requisitos para acceder a las plazas que se encuentran disponibles.

Convocatorias martes y jueves

Como cada año, el programa del Sipri cerró en julio y volvió a convocar plazas el pasado 4 de septiembre. En la primera convocatoria de Primaria, es decir, solo del cuerpo de Maestros, se ofertaron 1.488 plazas y se llamó a presentarse a 5.704 profesionales. No obstante no se ofertaron el total de las plazas de Primaria que había vacantes la primera semana que curso.

La segunda convocatoria a través del programa Servicio de Información al Profesorado Interino (Sipri) alcanzó las 3.192 plazas para profesores de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

De ahora en adelante, como es habitual, el programa convocará plazas todos los martes y jueves hasta julio de 2026.