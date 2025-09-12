La Junta aplica la misma subida salarial a los altos cargos que a la plantilla: el presidente andaluz cobrará 89.591 euros

El sueldo del presidente andaluz, Juanma Moreno, quedará fijado este mes de septiembre en 89.591 euros, lo que supone un leve incremento respecto al que se le asignó hace un año con motivo de la última actualización (89.591 euros). A partir de ahí, tal y como establece la normativa autonómica, se ajustarán todo el resto de retribuciones a consejeros, viceconsejeros o directores generales que se incrementarán en la misma proporción.

De esta forma, la Junta de Andalucía aplica al presidente y a todos los altos cargos el acuerdo de incremento de las retribuciones pactado entre el Gobierno central y los sindicatos para todos los empleados públicos y que ya se aplica de hecho a todo el personal funcionario y laboral de la Administración autonómica.

Este acuerdo estableció en primer lugar un incremento del 2% fijo y de un 0,5% adicional por la evolución del PIB que se aplicó en agosto de 2024 a las retribuciones del presidente y de todos los consejeros y altos cargos (al igual que al resto del personal público de la Administración). Pero el pacto establecía una cláusula adicional por la que se subiría un 0,5% adicional vinculado a la evolución del IPCA correspondiente al ejercicio 2024. Finalmente, esta condición se cumplió y de ahí que el pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobara la subida salarial del 0,5% para todo el personal público. Esta es la medida que ahora se traslada a las retribuciones al presidente y a todos los altos cargos.

Esta subida del 0,5% se aplica con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024 por lo que en una nómina se reciben de golpe todos los atrasos. En el caso de los funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía esto se produjo en la nómina de agosto. Ahora, se planteará este mismo modelo para el presidente y todos los miembros del Gobierno autonómico.

Tabla salarial

Una vez aplicada toda la actualización salarial correspondiente a este acuerdo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el 11 de septiembre la nueva tabla salarial. El sueldo del presidente andaluz se sitúa en 89.591 euros frente a los 71.667 euros que cobraba al inicio de la legislatura tras la decisión de aplicar una revisión completa en las retribuciones en diciembre de 2023. A partir de ahí, se establece toda la tabla salarial. La vicepresidencia tiene asignados 86.902 euros; la consejería 85.559 euros; la viceconsejería 81.080 euros, la dirección general 77.944 euros y la delegación territorial 65.401 euros.

Al igual que el presidente andaluz cobrará el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía. El presidente del Consejo Audiovisual tendrá asignado 85.559 euros y los miembros de ambos organismos tendrán unas retribuciones de 80.080 euros.