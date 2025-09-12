Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio forestal

Medios aéreos y terrestres combaten un incendio en Paterna del Campo

Para reforzar la actuación terrestre, se han incorporado dos autobombas y un importante despliegue aéreo compuesto por dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra

El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El dispositivo del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) trabaja este miércoles en la extinción de un incendio declarado en el término municipal de Paterna del Campo (Huelva).

Según ha informado el propio servicio a través de sus canales oficiales, en la zona se encuentran desplegados tres grupos de bomberos forestales, además de dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, coordinando las labores de control.

Para reforzar la actuación terrestre, se han incorporado dos autobombas y un importante despliegue aéreo compuesto por dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra, que realizan descargas de agua sobre los focos más activos.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la evolución del incendio ni sobre la superficie afectada. El INFOCA continúa trabajando para estabilizar el fuego lo antes posible.

