Incendios forestales

Estabilizados los incendios forestales de Paterna del Campo y Bonares

En la provincia de Huelva se sigue trabajando para estabilizar un incendio forestal en el de Embalse de Teliarán del municipio de Calañas

El Infoca actúa en un incendio forestal en Paterna del Campo

El Infoca actúa en un incendio forestal en Paterna del Campo / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado esta madrugada de que han quedado estabilizados los incendios forestales declarados en los términos municipales de Paterna del Campo y Bonares, en la provincia de Huelva.

El de Paterna del Campo afecta al paraje Los Almendrillos y se ha dado por estabilizado a las 1:40 horas de este sábado, después de haber sido declarado en la tarde de este viernes, ha detallado el Infoca en la red social X.

Para este incendio se han llegado a activar una decena de medios aéreos y trabajan diez grupos de bomberos forestales, un técnico de Extinción, cuatro técnicos de Operaciones y un agente de Medio Ambiente con seis autobombas y cuatro buldóceres.

El Infoca ha informado también de que se ha estabilizado un incendio forestal que afecta al paraje Arroyo de las Vaquerizas, en Bonares, que había sido declarado pasadas las 22:00 horas de este viernes.

También en la provincia de Huelva se sigue trabajando para estabilizar un incendio forestal en el de Embalse de Teliarán del municipio de Calañas (Huelva).

El Consorcio Provincial de Bomberos ha precisado que el incendio se ha declarado en una zona de placas solares a las 15:43 horas del viernes y se han desplazado los parques de Minas de Riotinto y Valverde del Camino, con cuatro camiones y seis bomberos.

En este incendio se mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca, y trabajan seis grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de Operaciones y un agente de Medio Ambiente y siete autobombas.

Además, se han movilizado hasta 13 medios aéreos y se ha procedido al alejamiento preventivo de un diseminado rural próximo al incendio, al tiempo que se ha cerrado el tráfico ferroviario en la zona y se ha cortado la carretera A-478, vía que une Zalamea con Calañas, en el kilómetro 22.

Un incendio estabilizado es aquel que, sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presenta frentes activos que hagan avanzar al fuego libremente, ha destacado el Infoca.

