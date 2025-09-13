Transporte
Un incidencia en la red ferroviaria está causando retrasos en 32 trenes entre Madrid y Córdoba
Los de alta velocidad están sufriendo retrasos de una hora y los de media distancia de hasta 70 minutos
Rafael Valenzuela
Una incidencia en la red ferroviaria que une Madrid con Andalucía, localizada entre Ciudad Real y Brazatortas, está causando retrasos en los trenes que tienen prevista su parada o su paso por la estación de Córdoba. Así, según han explicado a este periódico fuentes de Renfe, las demoras están afectando a todas las operadoras que utilizan la red, pero en líneas generales los retrasos que se están produciendo son de unos sesenta minutos en los de alta velocidad y de unos 70 en los de media distancia. El motivo, según ADIF, ha sido la ejecución de "trabajos programados en Puertollano".
Las fuentes consultadas de Renfe han indicado que, en su caso, son 14 los convoyes de alta velocidad y 3 de media distancia. Estos retrasos, que se están produciendo desde las 7 de la mañana, se están dejando notar ya en la estación de Córdoba, donde numerosos viajeros han visto trastocados sus planes y esperan la llegada de sus correspondientes composiciones para iniciar su viaje.
Por su parte, el Administrador de la Infraestructura Ferroviaria (Adif) ha indicado en su cuenta de X, son un total de 32 los trenes de alta velocidad y media distancia afectados e indica que ya se ha resuelto la incidencia, por lo que los convoyes están empezando a recuperar la normalidad poco a poco.
