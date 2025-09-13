Septiembre arranca con un repunte del virus del Nilo pero aún sin ningún contagio a humanos

Septiembre está a punto de llegar a su ecuador, y en lo que llevamos de mes ya han entrado en estado de alerta por virus del Nilo cinco municipios, entre ellos la ciudad de Huelva. Durante estos ocho primeros días del mes se mantiene el protocolo en más de localidades que el resto de la temporada. En total, ocho municipios han entrado en estado de alerta en Andalucía en lo que va de año, un escenario "previsto" por parte de la Junta de Andalucía que, tal como aclara a este medio, el reciente repunte "entra dentro de la normalidad". Sin embargo, fuentes de la Consejería de Salud confirman que la circulación de esta enfermedad ha sido menor que la registrada en 2024, aunque el balance final se hará en el mes de noviembre, cuando termine la época más previsible de transmisión.

El 2024 fue el año más duro y letal que Andalucía ha vivido desde que en 2020 estallara el virus del Nilo. Diez muertes y más de cien casos en tan unos meses. Tras lo ocurrido, la Junta, junto con las diputaciones y los ayuntamientos, impulsó un proyecto para reforzar el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental. Este año, los datos han sido drásticamente diferentes: no se ha detectado ningún contagio en humanos (a pesar de las casi 300 pruebas realizadas), solo en un caballo. Cuando un municipio entra en alerta se activa un protocolo de prevención y promoción para guiar a la ciudadanía y, en caso de que una persona sienta síntomas debe acudir al Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) o al Hospital Virgen de las Nieves (Granada) y allí encontrará una unidad específica donde se someterá a una PCR.

"El año pasado fue distinto, los patrones fueron diferentes a los de otros años. Es cierto que este año se ha retrasado todo un poco, pero entra dentro de la normalidad porque los meses más complejos suelen ser agosto y septiembre", explica Carolina Sánchez, coordinadora del Servicio de Salud Ambiental de la Junta de Andalucía. La representante del proyecto reconoce que se están detectando "muchísimos casos" porque este año el sistema es "muy sensible". "Este año hay 192 trampas en la comunidad, además de las pruebas y estudios de laboratorio en zonas de especial seguimiento, como los municipios del Bajo Guadalquivir, y aquellos que están en alerta", relata.

Los últimos municipios en los que se ha encontrado circulación del Virus del Nilo entre los mosquitos, que no significa que estén en alertas, son Barbate (Cádiz), Villamanrique de la Condesa y La Puebla de los Infantes (Sevilla).

Cinco municipios en alerta

En estos momentos, los municipios de Pulpí, El Pedroso, Huelva y Benalup-Casas Viejas están en un estado de alerta que dura cuatro semanas (Mojácar salió de la lista el pasado miércoles día 10) pero que, en caso de volver a detectarse circulación se alargará cuatro semanas más. Dicho protocolo se activa en aquellos casos en los que se encuentren mosquitos portadores del virus en trampas a menos de 1,5 kilómetros del núcleo urbano. Entre julio y agosto se han detectado mosquitos vectores (portadores de la enfermedad) en las pedanías almerienses de Retamar-El Toyo y El Alquían, que estuvieron en alerta hasta finales de julio, en Zurgena y en Castilblaco de los Arroyos.

En cuanto a circulación del virus, los casos siguen creciendo: se ha registrado en 15 municipios y dos pedanías, pero solo se ha activado el protocolo de alerta en aquellas cuyas trampas estaban a menos de 1,5 kilómetros de la zona urbana. Entre estos municipios, los últimos han sido la ciudad de Huelva y Benalup-Casas Viejas.

De los 108 municipios en riesgo alto en Andalucía, se ha detectado virus en sitios como Castillo de las Guardas, Moguer, Barbate, La Puebla de los Infantes, Lebrija o Villamanrique de la Condesa. Se trata de cuatro municipios de Almería; 16 de la provincia de Cádiz, 11 en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 43 en Sevilla. No obstante, ninguno de ellos ha entrado en estado de alerta.

Menor circulación del virus

Pese a tener un mayor número de trampas distribuidas por todos los territorios, incluso en provincias donde nunca había habido muestreo, como es el caso de Almería, la Junta ha detectado una menor circulación de la enfermedad con relación a la registrada el año pasado. Este año, según Sánchez, por el momento no se han detectado mosquitos portadores del virus ni en Córdoba, ni en Jaén, ni en Granada ni en Málaga. Pero sí en Sevilla, Almería, Cádiz y Huelva.

"Esto no quiere decir nada, todos los años tenemos que poner este sistema en marcha", ha puntualizado, insistiendo en que este no es un indicador de que el año que viene la tendencia siga a la baja.

"Lo previsible es que en octubre haya menos circulación"

De acuerdo con Sánchez, "lo previsible es que en octubre haya menos circulación" y que en noviembre "solo haya coletazos" en el caso de que se retrase un poco la temporada. "Es muy difícil saber lo que pasa con el virus del Nilo, pero en cualquier caso, cuando identificamos el virus vamos con toda la artillería", apunta.

El programa de prevención del virus del Nilo nació en 2020, el primer año que la enfermedad se llevó la vida de siete andaluces. "Este año se le ha dado un matiz muy importante al programa porque se ha apostado por una vigilancia nunca vista hasta la fecha", ha remarcado la coordinadora. Es por ello por lo que las expectativas a inicio de temporada eran "más optimistas" que otros años. "Después de lo que vivimos el año pasado era previsible que hubiera algún caso humano, pero estamos poniendo encima de la mesa todas las herramientas posibles. El no haber tenido casos hasta el momento es el resultado", ha argumentado.