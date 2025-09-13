El tiempo
Vuelve la alerta amarilla por altas temperaturas a Andalucía en plena recta final del verano
Según la Agencia Estatal de Meteorología, en el resto habrá pocos cambios en los termómetros, salvo un ascenso de las máximas en la vertiente mediterránea
Andalucía tendrá este sábado cielos nubosos con nubes altas, brumas en el litoral mediterráneo y temperaturas significativamente altas en zonas de Sevilla, Huelva y Cádiz, donde se activará aviso amarillo por calor de hasta 38 grados en las campiñas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado cielos nubosos y temperaturas máximas en ascenso en la vertiente mediterránea.
El domingo la Aemet se prevé cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la mañana y brumas matinales en el litoral mediterráneo.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, con un descenso de las máximas en la vertiente mediterránea y los vientos soplarán de componente este flojos a moderados en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho, y flojos variables en el resto.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, en el resto habrá pocos cambios en los termómetros, salvo un ascenso de las máximas en la vertiente mediterránea.
Los vientos soplarán de componente norte en el tercio occidental y flojos variables en el resto.
- Andalucía blinda por ley la VPO pública: la protección será 'permanente' y no se podrán vender en el mercado libre
- La Junta aplica la misma subida salarial a los altos cargos que a la plantilla: el presidente andaluz cobrará 89.591 euros
- Educación busca 3.000 docentes para cubrir las bajas de colegios e institutos en el inicio del curso escolar
- La respuesta de Toni Valero (IU) tras la polémica de Pablo Iglesias: “Mis hijas vuelven al cole...en una escuela pública”
- Medios aéreos y terrestres combaten un incendio en Paterna del Campo
- El Infoca activa la fase de emergencia por un incendio en Huelva que obliga a cortar carreteras y vías de tren
- Los colegios e institutos andaluces recibirán 20.000 euros para ventiladores, toldos y reparar aires a inicio de curso
- Martina Ferraguti, científica experta en gripe aviar, avisa: 'Es fundamental evitar la manipulación de aves muertas