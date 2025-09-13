Vuelve la alerta amarilla por altas temperaturas a Andalucía en plena recta final del verano

Andalucía tendrá este sábado cielos nubosos con nubes altas, brumas en el litoral mediterráneo y temperaturas significativamente altas en zonas de Sevilla, Huelva y Cádiz, donde se activará aviso amarillo por calor de hasta 38 grados en las campiñas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado cielos nubosos y temperaturas máximas en ascenso en la vertiente mediterránea.

El domingo la Aemet se prevé cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la mañana y brumas matinales en el litoral mediterráneo.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, con un descenso de las máximas en la vertiente mediterránea y los vientos soplarán de componente este flojos a moderados en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho, y flojos variables en el resto.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, en el resto habrá pocos cambios en los termómetros, salvo un ascenso de las máximas en la vertiente mediterránea.

Los vientos soplarán de componente norte en el tercio occidental y flojos variables en el resto.