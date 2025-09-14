Cómo dar clase en la era de las pantallas: Andalucía apuesta por aulas digitales sin libros y sin móviles

Los primeros quince días de septiembre regresan a las aulas 1,8 millones de alumnos en Andalucía de entre tres y 18 años. Este año, como parte del plan de la Junta de Andalucía de seguir reduciendo la brecha digital de los jóvenes y niños, los estudiantes seguirán su plan de estudios con herramientas digitales como el classroom, los chromebooks (portátiles), pizarras digitales, gafas de realidad virtual, microscopio digital o una impresora 3D. Este curso, la Consejería de Educación, a través de su plan de digitalización de las aulas, culminará la instalación de más de 59.000 aulas digitales interactivas. Por lo tanto, este será el curso con más pantallas educativas en las aulas pero, el primero que desde su inicio aplique la normativa que prohíbe durante toda la jornada lectiva los móviles en los centros.

Actualmente, según la normativa andaluza en vigor, los centros tienen autonomía para decidir el grado del uso de los dispositivos digitales en las aulas. Por ello, hay colegios con mayores recursos que otros. Esto es, principalmente, consecuencia del debate que, año a año, se consolida más entre padres y madres: ¿Hay que seguir dotando de tecnología a los más jóvenes o volver a los libros de siempre?¿Cómo se puede utilizar de forma correcta la tecnología e Internet? ¿Están los estudiantes sobreexpuestos a la oferta digital que hay ahora mismo? ¿Se debería limitar su uso en las aulas o formarlos en estas herramientas para que tengan más habilidades en un futuro?

Una clase de Primaria. / Ángeles Visdómine / EFE

El debate está servido y hay tantos razonamientos como colores. Desde 2020, la Junta ha comprado más de 472.000 ordenadores y tabletas, por lo que, de acuerdo con Educación, no se contempla por ahora la restricción del uso de las herramientas digitales en las clases, como sí han hecho otras administraciones educativas gobernadas también por el PP o países como Suecia, que a finales de 2024 dio marcha atrás y volvió a imponer el libro, la libreta y el bolígrafo en las aulas. "No creo que la solución a todos los problemas que genera la tecnología en los jóvenes sea prohibir las pantallas en su día a día. Eso sí, un estudiante no puede estar expuesto más de 3 o 4 horas al día, se tiene que intercalar con los libros de texto". Son palabras de Antonio Palacios, un profesor e investigador de la UNIA que dedicó su tesis doctoral a analizar las competencias digitales de más de 80.000 profesores andaluces.

De hecho, tal como explica este científico a El Correo de Andalucía, los criterios de las administraciones públicas a la hora de proponer los planes "tienen que basarse más en criterios científicos y no en sensacionalismo". Para Palacios, muchos de los problemas de adicción que los estudiantes desarrollan en su adolescencia vienen de cultivarse en su infancia. "Hay que evitar el chupete digital, es decir, darle un móvil a un niño cuando los padres están en un bar o en una reunión y quieren que el pequeño se entretenga. Es contraproducente porque eso le hace mucho daño al niño", explica el profesor, que prosigue: "Este chupete crea zombies digitales y es entonces cuando desarrollan adicciones al hacerse mayores, no porque tengan unas pantallas digitales en sus aulas, eso les hará aprender cosas que utilizarán en su futuro", reflexiona el profesor.

Más herramientas digitales en las aulas

A lo largo de este curso, el IES Jacarandá, ubicado en Brenes (Sevilla), recibirá una dotación de 28 pantallas digitales, una especie de tablet de 75 pulgadas. "Llevamos esperándolo un tiempo como agua de mayo", asegura su director, Anastasio Pineda, quien también es el presidente de la Asociación de Directores de IES de Andalucía. "Una vez que eso llegue, se incorpora a las metodologías", explica a este periódico. En su caso, como profesor de tecnología, es claro defensor de esta herramienta como instrumento para enriquecer la educación. "Si la usamos mal la atención y la focalización cambia mucho", apunta, a lo que añade: "Pero claro, si nunca usamos pantallas todos perdemos".

Alumnos de la ESO hacen clase con sus ordenadores. / El Correo

Rocío Bejínez, presidenta de Fampa, la federación que representa a multitud de AMPA de Sevilla, insiste en que la transición a las plataformas y herramientas digitales debe seguir adelante. "Estamos en la era digital, nuestros hijos ya reciben muchas de sus tareas, muchas de sus comunicaciones de clase a través, por ejemplo, de plataformas digitales como puede ser el classroom, y hacen los trabajos con el ordenador", relata esta madre, que en ningún momento quiere "criminalizar el mundo digital", pero sí "educar en el buen uso de estas nuevas tecnologías".

Cinco días antes de que comenzaran las clases de Infantil y Primaria los profesores de los centros educativos recibieron las instrucciones a seguir en el nuevo curso. La sorpresa para muchos docentes fue que Educación establecía que de ahora en adelante los profesores debían llevar a cabo las tutorías con los padres de forma telemática "salvo excepciones". Dicha decisión, que ha contado con el apoyo de Csif, Anpe y UGT, ha sembrado polémica entre los profesores.

"El uso de las pantallas es incompatible con un ambiente de atención"

En junio, el Ministerio de Juventud e Infancia publicó el Informe de la Juventud en España donde se expone que el 70% de los adolescentes entre 15 y 19 años pasan cuatro horas o más al día online. Como consecuencia, según la Asociación Española de Pediatría, los menores desarrollan ansiedad, sufren aislamiento social, disminuye su atención, sienten mayor impulsividad y tienen acceso directo a contenido inadecuado. Ante esta situación, aparecen términos como el pantallismo (abuso a las pantallas) y la nomofobia (el miedo irracional a no tener móvil).

Bajo esta premisa, el periodista y escritor Juan Carlos Blanco, que es autor del libro La tiranía de las naciones pantalla, que aborda entre otros temas el abuso de las pantallas por parte de los jóvenes, defiende que "se debe revisar la relación con las pantallas en las aulas", ya que, en ocasiones, "el uso de las pantallas es incompatible con un ambiente de atención". "No están ayudando a los alumnos a mejorar la comprensión crítica o la capacidad de la escritura, todo lo contrario, está entorpeciendo su desarrollo", sostiene.

Por su parte, el profesor Palacios, señala que, si a día de hoy el debate sobre si la tecnología es buena en la educación de los más pequeños se agrava es porque "todas las políticas educativas a mejorar la competencia digital no han funcionado como deberían".

Espacios libres de móviles

A finales de 2024, la Junta puso en marcha una normativa en la que prohibía a los colegios e institutos de Andalucía que los alumnos utilizaran los móviles durante toda la jornada lectiva, independientemente de que estuvieran en el aula o en el recreo. Fue una decisión aplaudida por muchos y cuestionada por otros. "La norma se aplica por igual a niños de 3 años y a jóvenes de 17, no sé si se han tenido en cuenta que los centros son diversos y los alumnos también", sostiene el director del instituto Jacarandá, que admite que, tras la implementación de la medida, "se ven muchísimo menos móviles y muchas menos incidencias".

Varios estudiantes ojean sus teléfonos móviles mientras esperan a que se abran las aulas. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

"Los niños utilizan el móvil una media de cinco horas diarias y eso hace que un profesor tenga que competir no con la falta de atención de un alumno, sino contra Instagram ,la Liga Fantástica o TikTok, y eso es imposible", advierte el periodista Juan Carlos Blanco, que se pregunta: "¿No sería más adecuado que los colegios sean espacios libres del móvil?"

El doctor Palacios se muestra más cauteloso con la nueva medida de la Junta, alegando que "todavía no se sabe si esta medida beneficia, es reciente". "No podemos dejar de educar en tecnología y el teléfono móvil también puede ser una herramienta para generar experiencias educativas. Los niños cada vez tienen más acceso a ella pero siguen habiendo graves problemas de competencia digital de la ciudadanía", sentencia el investigador.