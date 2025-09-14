Muere un joven de 22 años en un accidente en la A-494, a la altura de Moguer

Un joven de 20 años ha fallecido y otros tres han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este domingo en la carretera A-494, a su paso en la localidad onubense de Moguer, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

La sala coordinadora ha detallado en una nota que el siniestro ha tenido lugar entre los kilómetros 4 y 5 de la A-494, carretera que une las localidades de San Juan del Puerto y Moguer. A las 03:50 horas, el teléfono 112 ha atendido una llamada de auxilio que alertaba de la salida de vía de un turismo en la que indicaban que al menos había una persona atrapada. Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Guardia Civil de Tráfico.

Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima mortal, que ha tenido que ser rescatada por los bomberos del interior del vehículo siniestrado. Los sanitarios han atendido también a otros dos jóvenes de 22 y 25 años y a otra persona de la que no han trascendido más datos. Han sido evacuados al Hospital Juan Ramón Jiménez.