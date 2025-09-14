Este es el pueblo blanco de Cádiz que tiene su propio Albaicín: contiene una de las rutas senderistas más conocidas de la provincia

Cuando alguien habla del barrio del Albaicín, automáticamente la mayoría de la población piensa en Granada y su histórico barrio nazarí. Pero lo que la mayoría no sabe es que existe otro municipio andaluz, situado en la provincia de Cádiz, que cuenta con su propio Albaicín, repleto de calles estrechas y laberínticas, suelos empedrados y paredes encaladas.

Este enclave que ha sido declarado Conjunto Histórico por la belleza e historia de su entorno es Benaocaz, un municipio situado en el nordeste de la provincia de Cádiz, entre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el de Los Alcornocales, con un rico patrimonio acumulado en sus siglos de historia, cuyos vestigios y primeros moradores se remontan a la Prehistoria.

Se trata de uno de los conocidos pueblos blancos de Cádiz que, además de un paisaje único, cuenta con uno de los barrios nazaríes mejor conservados, donde aún se puede pasear por su antiguo empedrado, sus serpenteantes calles y sus casas blancas salpicadas por los intensos colores de las flores.

Benaocaz, el pueblo blanco de Cádiz que tiene su propio Albaicín / Turismo de Cádiz

El barrio nazarí de este pueblo de Cádiz, considerado el mejor conservado de la comarca

Este barrio, considerado el mejor conservado de la comarca, aún conserva el entramado de calles y la forma de las casas de la época musulmana, con viviendas fortificadas a modo de torres, puentes y fuentes alrededor debido a que fue una de las últimas áreas de dominio musulmán, ya que no cayó en manos cristianas hasta la Guerra de Granada. Tras esto, se produjo una transformación que se puede contemplar al pasear por la localidad y ver el contraste de sus viviendas, donde conviven las casas blanquecinas propias de la época nazarí con la nobleza y envergadura de las casas señoriales que datan del siglo XVIII.

Pero esta no es la única riqueza con la que cuenta Benaocaz, sino que dispone de diversidad de monumentos relevantes como el castillo de Aznalmara, la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, las ermitas del Calvario y San Blas, y el Ayuntamiento, así como su Calzada Romana, la Fuente Allá, el Castillo de Tovizna o la Iglesia Mayor.

Rutas senderistas en este pueblo blanco de Cádiz

Además, desde esta localidad parte una de las rutas senderistas más reconocidas de toda la comarca, la que se dirige al Salto del Cabrero, una formación rocosa singular de la Sierra de Cádiz compuesta por una falla que separa dos cumbres de un mismo desfiladero, con paredes verticales que superan los 80 metros de altura. Se trata de un camino de 7,6 kilómetros de distancia y dificultad leve que ofrece unos paisajes únicos compuestos por simas, galerías, cuevas y desfiladeros.

Benaocaz, el pueblo blanco de Cádiz que tiene su propio Albaicín / Turismo de Cádiz

A esta ruta se suma, entre otras, la de la Calzada Romana, un camino que, en la época nazarí, unía los núcleos de Ubrique Alto, la desaparecida Archite y Benaicaz, lo que permite a sus visitantes disfrutar de su patrimonio, naturaleza y cultura.