¿De dónde vienen los votos de Vox?: todos vuelven a mirar al partido de Abascal en Andalucía

Dijo el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, el pasado viernes en los micrófonos de Juan Ramón Lucas en RNE que el suyo es un partido que genera "ilusión". Fue el único enunciado absolutamente cierto que hizo. Todo lo demás que sostuvo sobre la inmigración, ligada a la delincuencia y a la violencia contra las mujeres, o sobre lo mal que lo están pasando las familias españolas podría someterse a un rico duelo verbal con cifras y números que permiten desmontar y rebatir sus grandes enunciados. Porque Vox son eso, cuatro ideas, contra la inmigración, que retratan como "masiva, ilegal y descontrolada" en un país con un 13,4% de población extranjera, contra el feminismo, contra la izquierda y en defensa de valores básicos como "la libertad, la prosperidad y la seguridad de los españoles". No hay más pero sobra para que las encuestas digan que, haciendo poco o nada Vox, es el partido que más está subiendo en voto en este país.

Este domingo se verá el músculo de Vox con su acto de Patriots en Vistalegre, Madrid. Esas cosas también las hacen bien. Frente a un partido de extrema derecha, alineado con todos sus hermanos de la ultraderecha europea, con Trump en EEUU o Milei en Argentina, que va como un tiro en los sondeos electorales, PSOE y PP aún no han dado con la tecla de cómo contrarrestar su fuerza. Bueno, más bien el PSOE ha testado con éxito, por eso admiten sotto voce que están gobernando, que agitar a Vox y poner en la diana las barbaridades que dicen los de Santiago Abascal es una receta efectiva para sacar a su electorado del letargo y movilizar a sus bases. Enfrente, un PP desconcertado y frustrado, que lo mismo promete llegar a los diez millones de votos desde la centralidad que copia y reproduce lo peor de la política de sus rivales a la derecha.

El laboratorio andaluz

En Andalucía fue donde Vox entró por primera vez en un Parlamento español. Fue en diciembre de 2018 y dio la sorpresa con 12 diputados. Cuatro años más tarde, el líder del PP-A, Juanma Moreno, recuperó un 31% de los votantes que se habían ido a Vox en otras citas electorales (datos del CIS) y les pinchó el globo. El fiasco de Macarena Olona como candidata y los errores de bulto de la extrema derecha en la campaña electoral allanó el camino de la mayoría absoluta del PP. Los 14 diputados de Vox han sido irrelevantes en esta legislatura frente a los 58 del PP.

Sin poder condicionar al gobierno en Andalucía han estado siempre en segundo plano, un día votando con el PP contra Pedro Sánchez y otro atizando con agresividad a Juanma Moreno, asegurando que es un socialista más. Sin embargo, de nuevo las encuestas en Andalucía, que deberá ir a elecciones como muy tarde en junio, dicen que el partido de Abascal puede estar en los 20 diputados. Son sondeos que se manejan ya en las cocinas de los partidos, en Sevilla y en Madrid. De ser cierto, supondría que el PP perdería su mayoría absoluta.

Por eso Vox que, se ha pasado casi cuatro años sin los focos, vuelve a acaparar las miradas. El PSOE agita la idea de que Moreno pactará con Vox si le hace falta para mantenerse en el poder y agigantan su leyenda convencidos de que el mordisco de la ultraderecha puede derribar la absoluta. El PP avisa de que el tiro puede salirles por la culata. En el puente de mando del partido hay preocupación, disimulada pero existe. Tienen datos que indican que Vox podría quedar como segunda fuerza política, tras el PP y por delante del PSOE, en provincias como Almería y Huelva. Suena imposible pero eso dicen los sondeos. Hay voto que recuperó el PP en las zonas rurales que puede irse de nuevo a las filas de Abascal. Pero en las grandes ciudades hay cinturones de voto obrero que, según aseguran en el equipo de Moreno, se está fugando del PSOE a Vox. El desempleo de larga duración o el miedo a la inmigración está detrás de esos movimientos electorales tectónicos.

Analizar "el por qué"

“Hay que analizar el por qué”, dijo Juanma Moreno esta semana cuando se le preguntó por el auge de Vox en las encuestas. En su círculo confían en que finalmente el voto útil se imponga y los andaluces opten de nuevo por el PP cuando de verdad tengan que poner la papeleta en la urna. Ocurrió ya en 2022. Entonces Moreno se pasó una campaña entera ignorando a Vox. Ahora piensa hacer lo mismo, aunque en Génova y por parte de Feijóo haya otra estrategia, la de Isabel Díaz Ayuso, la de arrinconar a Vox asumiendo algunos de sus postulados más controvertidos.

El presidente andaluz ha dado orden a los suyos de que rebajen la crispación y no contribuyan a “la inflamación” de la política. Este jueves, en la sesión de control en el Parlamento, se pasó la mañana intentando suavizar el tono, bajando la voz y llamando a la calma. El PP calcula que los últimos meses de la legislatura tendrá a todos los partidos de la oposición subiendo los decibelios. Su mensaje es que "Vox y Pedro Sánchez se retroalimentan" y que hay que mantener a Andalucía al margen del ruido de Madrid. No habrá endurecimiento en el discurso de la inmigración, por más que apriete Vox, y Moreno se mantendrá firme en la defensa de que Andalucía necesita población extranjera regulada y controlada que ya existe con los contingentes de la fresa en Huelva y que será necesaria para la construcción, que acusa la falta de trabajadores mientras crece la necesidad de vivienda nueva. Frenar la transferencia de voto a Vox, advierten en las filas del PP, es tarea de todos aunque dan por hecho que el PSOE, lejos de tratar de pararla, empujará para que la extrema derecha suba si así derriban la mayoría absoluta de Moreno. "Lo mismo se pegan un tiro en el pie", pronostican.