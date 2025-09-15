El AVE llegará a Almería en 2027 tras la conclusión de las obras en octubre de 2026

El consejo de administración de la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) ha confirmado este lunes que las obras de integración ferroviaria en la capital mantienen su plazo de ejecución de 36 meses y concluirán en octubre de 2026, lo que permitirá que la alta velocidad llegue a la ciudad en 2027.

La reunión, presidida por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y con la participación de la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha servido para analizar el avance de los trabajos y el impacto del modificado aprobado en julio, valorado en 17,8 millones de euros sin IVA.

Según se ha explicado, este ajuste no afectará al calendario de la actuación, que mantiene como horizonte la finalización de las obras en octubre de 2026.

El AVE llegará en 2027 a Almería

La consejera andaluza ha recordado que, con este plazo, la llegada del AVE a la capital se producirá en 2027, “tal y como esperan todos los almerienses”.

El secretario de Estado ha destacado que los fondos europeos MRR obligan a cumplir los plazos previstos, ya que una parte importante de la actuación se financia con dichos recursos comunitarios.

“Nuestro objetivo es que en el verano de 2026 esté terminada la parte vinculada a estos fondos, y ese es el compromiso que hemos asumido”, ha indicado.

Santano ha subrayado que el conjunto de las obras de alta velocidad entre Murcia y Almería supera los 3.600 millones de euros de inversión, de los que ya se han ejecutado más de 2.400 millones, un 67 % del total.

“Almería vive un momento histórico: la llegada de la alta velocidad, la construcción de una gran estación multimodal y la integración urbana de las vías”, ha señalado tras visitar los trabajos.

En relación con la integración ferroviaria en la capital, ha precisado que la inversión actualizada ronda los 185 millones de euros y de esta cantidad, aproximadamente un 65 % corresponde al Ministerio de Transportes a través de Adif, un 27 % a la Junta de Andalucía -que asume, entre otros, el coste de la nueva estación de autobuses- y el resto al Ayuntamiento.

Por su parte, la consejera ha recordado que la aportación de la Junta ha pasado de 18 a 48 millones de euros, y ha incidido en que el Gobierno andaluz financia también con 15 millones de euros la integración Puerto-Ciudad, otro proyecto transformador para Almería.

La alcaldesa ha valorado la lealtad institucional entre las administraciones y ha considerado que el soterramiento será “una obra transformadora sin lugar a dudas para la ciudad”.

Ha avanzado que en próximas reuniones se abordarán cuestiones pendientes como la rehabilitación de la antigua estación de ferrocarril y los usos de los terrenos colindantes al soterramiento.

Preguntado sobre esta cuestión, Santano ha explicado que el Ministerio está a la espera de una propuesta del Ayuntamiento para dar una respuesta, recordando que la estación está declarada bien de interés cultural y que su futuro uso debe tener siempre carácter público y representar el interés general.

Las certificaciones de obra superan ya los 93 millones de euros, lo que sitúa el grado de ejecución en más de la mitad de la actuación. En esta fase se completará el soterramiento de casi dos kilómetros de trazado, de los que 300 metros ya se ejecutaron en la primera fase, lo que permitirá eliminar barreras urbanas y crear una gran losa de integración en superficie.