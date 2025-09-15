Muere un paciente en Sevilla tras una operación de reducción de estómago por "mala praxis" de la clínica

El juzgado de Primera Instancia nº9 de Sevilla ha condenado al 'Grupo Activa, Deporte y Salud S.L.', administrador de una de las clínicas Dorsia en Sevilla, a indeminzar con 389.802 euros a la familia de un paciente que falleció tras someterse a una cirugía de reducción de estómago, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según la sentencia, que ha sido facilitada por la Asociación 'El Defensor del Paciente', la documentación médica y el informe pericial han señalado que se produjo una "mala praxis" en el servicio sanitario no comprobarse la coagulación del enfermo pese a que estaba en tratamiento con anticoagulantes.

En concreto, según ha indicado el perito, el paciente, que presentaba antecedentes de trombofilia, una trombosis venosa profunda bilateral en 2016 y estaba en tratamiento con anticoagulantes, fue sometido a un cirugía de reducción de estómago "sin las garantías de la realización del análisis de coagulación" en el día del procedimiento, lo que posibilitó el riesgo de sangrado tras el procedimiento. En consecuencia, el paciente sufrió un trombo cardíaco que desembocó en una parada y en su fallecimiento.

Según ha enfatizado el perito, sin haber obtenido el resultado de una analítica de coagulación "el paciente no debería haberse sometido al procedimiento endoscópico", al tiempo que ha apostillado que era un procedimiento de "alto riesgo" debido a la historia clínica del mismo.

Por todo ello, la empresa ha sido condenada a abonar a la familia 389.802 euros, una cantidad que incluye el importe de la intervención quirúrgica y la indemnización a la familia del fallecido.