Detenido el padre de un preso en Algeciras cuando trataba de introducir droga en la cárcel de Botafuegos

La cárcel de Botafuegos continúa acumulando problemas con las drogas. La prisión de Algeciras ha sufrido recientemente la muerte de tres presos por sobredosis y este domingo ha sumado un nuevo suceso en este sentido: el padre de un preso ha sido detenido cuando intentaba introducir sustancias estupefacientes al interior de la prisión.

Los hechos ocurrieron este domingo, según ha denunciado el sindicato Acaip-UGT. El varón iba a celebrar una comunicación con su hijo a través del locutorio y previamente depositó un paquete de ropa.

Antes de que se realizara la entrega, el mismo fue revisado y el varón cacheado. Los funcionarios de servicio le encontraron en las costuras de unos pantalones tiras de hachís y papelillos ya cortados e impregnados de sustancias tóxicas.

El hombre fue detenido y está a la espera de pasar a disposición judicial. Desde el sindicato Acaip apuntan que si ya es "lamentable perder la vida por el consumo de drogas", todavía lo es más "si los hechos se desencadenan tras las rejas de un establecimiento penitenciario". Elevan aún más la gravedad en este caso, ya que "resulta aún más dramático que quien introduzca drogas y sustancias tóxicas a un interno sea su propio padre".

Un problema con la droga

El sindicato Acaip ha denunciado en varias ocasiones el problema que presenta la cárcel de Botafuegos con la introducción de droga y móviles desde el exterior. "Es incomprensible que a pesar de contar la cárcel de Botafuegos con tres fallecidos en menos de un mes por consumo de papeles impregnados en tóxicos, se realicen estas conductas delictivas", denuncian desde Acaip.

El propio sindicato realizó un estudio hace años en el que se demostraba que una de las formas más utilizadas para introducir sustancias estupefacientes en el interior de la prisión es el contacto con los propios familiares. No es el único: en esta prisión ya han encontrado en varias ocasiones drones encargados de transportar pequeños paquetes de droga.

El sindicato ha felicitado a los intervinientes en la incautación de droga "por su eficacia y profesionalidad, a pesar de la falta de recursos materiales para ejercer nuestra actividad laboral".

Por último, el sindicato recuerda que la legislación penal vigente tipifica este tipo de conductas como un delito contra la salud pública, "estableciendo una pena de prisión de 3 a 6 años y si además se ha realizado en el interior o alrededores de un establecimiento penitenciario la pena privativa de libertad que se contempla se agrava y oscila entre los 6 y 9 años". Por todo ello, desde Acaip esperan una condena "ejemplarizante".