La lista de espera quirúrgica del SAS cae un 11% en un año, pero se mantiene en una demora media de 108 días

Llegan datos positivos al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en cuanto a las listas de espera quirúrgicas, una de las mayores lacras del sistema sanitario público en los últimos años. Así, de acuerdo con los datos publicados por la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado en el primer semestre de este año un total de 223.074 intervenciones, de las cuales el 86% se han realizado en centros públicos. No obstante, el dato más revelador es que la lista de espera se ha reducido en 16.000 personas, es decir, ha disminuido un 11% respecto a los datos de junio de 2024, cuando se cumplían seis meses de la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria que activó la Junta de Andalucía.

El SAS acaba de publicar los datos de listas de espera correspondientes al corte de junio de 2025, a la espera todavía de ver publicada la lista oficial del Ministerio de Sanidad. Las cifras reflejan una evolución positiva desde la puesta en marcha del plan de choque para disminuir la lista de espera quirúrgica, así como al plan específico para consultas externas en enero de 2025. Entre los datos, cabe destacar que desde diciembre de 2023 se ha reducido en 20.319 el número de pacientes en lista de espera, un 14,2% menos.

Caen a la mitad los pacientes fuera de plazo

Los datos del primer semestre de 2025 desvelan que si bien en diciembre de 2023 había 53.014 pacientes que estaban fuera de plazo en la lista de espera, ahora la cifra se reduce a 22.940, es decir, el porcentaje de personas esperando fuera del plazo legal ha disminuido un 56%. Asimismo, la demora media ha pasado de 150 días en diciembre de 2023 a 108 días en junio de 2025, acortándose en 42 días. Sin embargo, si comparamos la media de días de espera con junio de 2024 -hace justo un año-, la disminución es menor, pasando de 139 días a 108.

En cuanto a los pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes, la cifra ha disminuido más de dos puntos porcentuales, pasando de 16,90 personas a 14,35.

Por provincias

Por provincias, los avances son especialmente notables en Sevilla, con más de 7.000 pacientes menos en espera y una demora media que baja de 135 a 98 días; en Cádiz, con 6.700 pacientes menos y una reducción de la demora de 159 a 116 días; y en Huelva, donde la demora media se ha acortado en más de 100 días, pasando de 237 a 131. También destacan las mejoras de Almería (−3.100 pacientes y −63 días) y Jaén (−3.000 pacientes y −70 días). En Málaga, pese a un ligero incremento en los pacientes pendientes, la demora media baja de 98 a 81 días, consolidándose como la más baja de Andalucía.

Las listas de espera en consultas

En consultas externas, la evolución entre diciembre de 2024 y junio de 2025 refleja igualmente una "mejoría significativa", según la Junta. En este periodo, el número total de pacientes pendientes se ha reducido en casi 14.000 personas y los fuera de plazo han descendido en más de 40.000. La demora media, que en diciembre era de 150 días, se ha acortado hasta los 127 días en junio, lo que supone una reducción de 23 días en apenas seis meses. Este avance, de acuerdo con el SAS, "ha sido posible gracias a la reorganización de agendas, la priorización de primeras visitas y la mejora en la gestión de interconsultas", al tiempo que "se ha incrementado la actividad con más de 8,2 millones de consultas realizadas en el primer semestre del año".

Las provincias con mejores resultados en consultas externas son Cádiz, con una reducción de casi 11.500 pacientes en espera y un recorte de la demora de 148 a 116 días; Granada, con una caída de la demora de 165 a 113 días; Jaén, que reduce la espera media de 231 a 183 días; y Sevilla, que pasa de 126 a 111 días con más de 9.000 pacientes menos en lista. También en Málaga, pese a un ligero aumento en el volumen de pacientes, la demora se mantiene estable y es una de las más bajas de Andalucía, con 114 días.

La Consejería de Salud y Consumo ha reafirmado su determinación de "seguir trabajando para reducir las listas de espera y ofrecer a la ciudadanía una atención de calidad en el menor tiempo posible".