Las listas de espera para operarse aumentan en el Virgen del Rocío y disminuyen en Valme

Se cumplen 21 meses desde que la Junta de Andalucía pusiera en marcha el Plan de Garantía Sanitaria, un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas en la comunidad. Las cifras recién publicadas por la Consejería de Salud revelan que la presión sanitaria está disminuyendo en términos generales este primer semestre con respecto al año pasado. Si analizamos al detalle la situación de los hospitales de Sevilla capital, se detectan divergencias. En este sentido, el escenario global del Virgen del Rocío no ha mejorado respecto al año anterior, con una lista de espera mayor y un tiempo de demora medio que ha crecido en 27 días. No obstante, el Virgen Macarena ha rebajado el número de personas que superan un año de espera y el Virgen de Valme ha reducido sus listas en volumen, en tiempo medio y en pacientes fuera del plazo legal.

Este lunes, Salud publicaba los datos del primer semestre en torno a las listas de espera en los quirófanos. La evolución desde junio de 2024 se valora positivamente: en Andalucía la lista de espera se ha reducido en 16.000 personas, es decir, ha disminuido un 11%. Además, se han registrado un total de 223.074 intervenciones, de las cuales el 86% se han realizado en centros públicos. Asimismo, si se comparan los datos con los de diciembre de 2023 (cuando se activó el plan de choque), la lista de espera se ha reducido desde entonces en 20.319 pacientes, un 14,2% menos.

A nivel provincial, en Sevilla las listas han bajado en más de 7.000 pacientes en espera y el tiempo de demora ha disminuido en 37 días pasando de 135 a 98 días.

Virgen del Rocío: 27 días más de espera

Los datos compartidos por SAS desvelan que la lista de espera quirúrgica del Hospital Virgen del Rocío ha pasado de tener 17.209 personas a tener 17.280, 71 personas más que hace un año. Dicho de otra forma, se trata de la segunda lista de espera más grande en Andalucía, solo por detrás del Hospital Reina Sofía de Córdoba. En cuanto al tiempo medio de demora ha aumentado en 27 días, es decir, se ha pasado de esperar 171 días de media en junio de 2024 a hacerlo 198 días este año. Como consecuencia, ha pasado de estar dentro el plazo legal (180 días) a superarlo por 18 días. Lejos de disminuir, los pacientes cada vez esperan más para ser sometidos a la operación quirúrgica a la que deben someterse.

Asimismo, el SAS también ha compartido las cifras sobre el total de pacientes que ya están fuera de plazo legal, es decir, que llevan esperando de media más de 365 días para su operación. Esta cifra alcanza las 4.082 personas en el hospital sevillano. El año pasado, también durante el primer semestre, se contabilizaron 3.913 personas. Dicho de otra forma, el número de personas que llevan más de un año en la lista ha crecido un 4,13% en un año.

¿En qué tipo de operaciones ha aumentado la lista de espera? En este sentido, es importante tener en cuenta que en la mayoría de las categorías de intervenciones que ha publicado el SAS el escenario mejora tanto el número de pacientes como el tiempo medio de demora. Sin embargo, en el caso de los procedimientos sobre cristalino y cataratas la lista ha pasado de tener 774 personas a tener 1.539 y el tiempo medio ha crecido un 70,9%, de 31 a 53 días. La lista de personas fuera de plazo también ha incrementado: de estar compuesta por 7 pacientes a 22.

Además, también se han visto afectadas otras intervenciones como la artroplastia de rodilla, que su lista ha crecido en 33 personas, y los procedimientos de plásticos sobre nariz, que ahora su lista tiene 116 personas más y, por lo tanto, el tiempo de espera ha pasado de ser de 210 días a ser de 287.

Virgen Macarena: bajan las listas fuera de plazo

El escenario en el Hospital Virgen Macarena es más esperanzador. En primer lugar, el número total de pacientes que engloban la lista de espera crece respecto al año anterior pasando de los 13.399 pacientes a los 13.830. Se trata de un mayor crecimiento (169 personas más) que el que ha experimentado el Virgen del Rocío, aunque la cifra global sea menor.

Cabe destacar que en las otras dos categorías, tanto en tiempo medio de espera como en el número de pacientes fuera de plazo, la cifra ha disminuido respecto al año anterior. Por lo tanto, el hospital del barrio homónimo ha reducido en cuatro días su lista de espera, pasando de 134 días de media para operarse a los 130 días en la actualidad. En cuanto a la cifra de personas que ya superan los 365 días, el hospital ha conseguido bajar su cifra un 21,7% respecto al año anterior.

En cuanto a los tipos de operaciones, en el caso de intervenciones como la fusión especial o la artroplastia de rodilla, el centro ha reducido casi a la mitad su lista de espera y, como consecuencia, también los días de demora. Sin embargo, llaman la atención algunas categorías como los procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre hueso, donde el tiempo medio a pasado de 202 días a 251. O en el caso de la escisión de lesión de piel, donde el año pasado se esperaba de media 46 días y este año se tienen que esperar 54.

El Virgen de Valme disminuye en un 15,4% su lista

En lo que llevamos de año, todo ha mejorado en el hospital sevillano de Bellavista en lo que a listas de espera de quirófanos se refiere. Por el momento, ha disminuido su lista de espera, el tiempo de demora y el número de personas que llevan esperando más de un año para ser intervenidas. Es decir, la situación general del hospital ha mejorado con respecto a junio del año pasado y el balance es positivo en todos los aspectos. Por una parte, el centro, que el año pasado alcanzó las 11.509 personas en su lista de espera ha disminuido la cifra a las 9.728 personas. Como consecuencia, el tiempo de demora ha caído en 16 días pasando de 151 días de media a 135.

Finalmente, en cuanto al número total de personas fuera de plazo, el número ha bajado en un 37,7% (unas 1.700 personas menos), de 2.767 a 1.711 personas en junio de este año.