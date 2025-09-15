Moreno fija el congreso del PP andaluz del 7 al 9 de noviembre y da el pistoletazo a la campaña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado este lunes el pistoletazo de salida para las elecciones andaluzas de 2026. El líder de los populares en la comunidad autónoma ha fijado el congreso de los suyos para los días 7, 8 y 9 de noviembre en Sevilla.

El dirigente popular ha presidido la Junta Directiva Autonómica del PP de Andalucía. Hace unos días desde San Telmo avanzaban que sería entre noviembre y diciembre, aunque evitaban dar ninguna información al respecto. Moreno ha obtenido ya el visto bueno de la dirección de Génova, que tenía que aprobar la fecha, y se verá las caras con los suyos en la capital andaluza para diseñar el proyecto de cara a las autonómicas.

"Este curso político que acaba de empezar y que desembocará con las próximas elecciones autonómicas el próximo verano", ha señalado Moreno que ha subrayado que el PP es "el primer partido de Andalucía, autonómico, nacional, local".

Con su anuncio, Moreno se ha convertido en el "presidente en funciones" de los populares en Andalucía y da vía a que la organización del congreso prepare la cita. "Yo soy un candidato de los posibles que haya y estaré sujeto a la normativa", ha insistido el presidente andaluz, que ha lanzado un dardo para aclarar que el PP "hace las cosas cuando marcan las normas".

Así, 2.160 compromisarios están llamados a participar en este encuentro en el que tendrán que ratificar al presidente andaluz como candidato a la presidencia de la Junta. "Después de pensarlo mucho, voy a presentar mi candidatura", ha dicho en tono irónico el líder popular, que ha conseguido poner en pie a los suyos, aunque ha puntualizado que "cualquier compañero puede presentar su candidatura", pese a que no se espera que Moreno tenga rival alguno.

El Hotel Meliá de Sevilla se ha convertido en la tarde de este lunes en un pasillo de líderes del PP. Alcaldes, consejeros y concejales azules llegados de distintos puntos de Andalucía se han dado cita en la capital andaluza para preparar el último año de la legislatura y el pistoletazo de salida a un curso político marcado por las elecciones autonómicas que, según el presidente, se celebrarán en el mes de junio.

"Somos la organizacion territoral mas potente del PP en España", ha aplaudido el dirigente popular. De hecho, esta será una de las fechas marcadas en rojo en el calendario nacional del PP. Andalucía ha dado la vuelta al tablero y las decisiones que se tomen en el PP andaluz repercuten en el partido a nivel nacional. De hecho, la delegación andaluza era la más numerosa en el encuentro, con 566 compromisarios.

Vox crece en las encuestas a nivel nacional y andaluz y pese a que los populares mantienen la mayoría absoluta en Andalucía, Moreno no ha querido desaprovechar la ocasión para cargar contra el PSOE por "energías a alimentar a un partido político radical que está en sus antípodas ideológicas". "Nosotros vamos a lo nuestro", ha señalado para quitarle importancia a las estimaciones de voto.