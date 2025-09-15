Sánchez adelanta la campaña electoral con sus reproches a Moreno y la Junta le responde: "Sólo son mentiras e insultos"

Un día después de protagonizar su primer mitin del curso político en Málaga, Pedro Sánchez volvió a situar a Andalucía en el eje de su discurso político en la reunión interparlamentaria socialista celebrada el lunes en el Congreso de los Diputados. Como ya hizo en recientes comparecencias en la Cámara Alta, el jefe del Ejecutivo arremetió contra la gestión del PP en las comunidades que gobierna en solitario o con el apoyo de Vox. Y centró sus críticas específicamente en dos: Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Juanma Moreno en Andalucía.

"Usan el dinero público del incremento de las transferencias del Estado para privatizar servicios, beneficiar a unas pocas empresas y hacer regalos fiscales a los ricos", apuntó en referencia a todas las comunidades con gobiernos del PP. Posteriormente, Pedro Sánchez, acompañado de la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE -A, María Jesús Montero, centró su discurso en dos: la Comunidad de Madrid y Andalucía, que celebrará sus elecciones ante del próximo mes de junio.

"En Andalucía desde que gobierna Moreno ha recibido 54.000 millones de euros adicionales, lo que supone un 47 por ciento más de lo que transfirió el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy. ¿Y qué han hecho con esa financiación extra?, pues ha dedicado uno de cada cuatro euros a cosas que no tienen nada que ver con los servicios públicos", afirmó el presidente.

Sánchez recuperó los argumentos que ya ha empleado en repetidas ocasiones en el Congreso de los Diputados (y que han sido desmentidos por la Junta de Andalucía). En primer lugar, la situación de la sanidad pública. "Sólo se acuerda de la sanidad para darle 1.500 millones de euros a compañías privadas", afirmó en referencia a los conciertos sanitarios firmados desde el Servicio Andaluz de Salud.

En segundo lugar, la educación pública. El presidente volvió a cifrar en 2.000 aulas públicas las que se han cerrado desde la llegada de Moreno al Gobierno andaluz y recordó los 120 millones de euros de fondos europeos a los que la Junta de Andalucía renunció al considerar que no podía destinarlos a implantar la gratuidad en las escuelas infantiles dado que supondría la desaparición del actual modelo autonómico basado en miles de pequeñas empresas.

Respuesta de la Junta: son "insultos y mentiras".

El presidente andaluz, Juanma Moreno, criticó las referencias a Andalucía y a su gestión realizadas por Pedro Sánchez durante el fin de semana (que continuaron en la reunión interparlamentaria del lunes): "Tiene pocos argumentos y por eso tiene que recurrir al insulto a mi figura porque su candidata todavía no genera ilusión, no despierta interés. Desde el pasado no se puede conquistar en el futuro", zanjó.

Fue la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Carolina España, la encargada de responder directamente a las palabras de Sánchez sobre el sistema sanitario andaluz señalando específicamente a la candidata socialista a la presidencia de la Junta, como ya hiciera Moreno la pasada semana en el Pleno: "Sánchez olvida que Montero firmó 500 millones de euros en conciertos con la sanidad privada cuando era consejera de Salud en Andalucía, y que el porcentaje del gasto sanitario destinado a conciertos en esta comunidad autónoma actualmente supone apenas el 4% del total, que es la mitad del gasto en conciertos en el conjunto de toda España, que supera el 8% según los datos del propio Ministerio".

"Con una financiación autonómica justa y equitativa, Andalucía no sólo estaría transformándose como lo está haciendo ahora, sino que volaría", completó la consejera quien destacó que "parece claro que a Pedro Sánchez no le interesa que Andalucía siga convirtiéndose en una comunidad admirada y respetada". "Ni él ni nadie de su Gobierno han movido un solo dedo para acabar con el agravio continuo que sufre Andalucía", ha añadido en esa línea Carolina España antes de agregar que tanto Pedro Sánchez como "su ministra Montero son los principales artífices de este agravio".