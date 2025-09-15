Un turista de Nueva York visita Andalucía y no puede creer la belleza de una de sus ciudades: "Es la más subestimada de España"

Andalucía se ha posicionado como el tercer destino preferido de los turistas extranjeros de toda España, únicamente por detrás de Canarias y Cataluña, con cuatro millones de visitantes y 10 millones de reservas hoteleras solo en el primer cuatrimestre del año. Así, cada vez son más los viajeros internacionales que eligen la comunidad autónoma para disfrutar de su descanso. Es lo que ha ocurrido con Ari S. Goldberg, un turista americano nacido en Cleveland y criado en Nueva York que se ha visto asombrado por la belleza de una de las capitales andaluzas, a la que considera "subestimada".

"Es la ciudad más subestimada de toda España y no puedo entender por qué nadie habla de ello", ha asegurado el visitante sobre la localidad de Cádiz, de la que ha afirmado que es "extraordinaria". "La ciudad se ve preciosa", ha afirmado sobre esta capital andaluza mientras muestra a sus seguidores su "hermosa" Catedral, su Ayuntamiento y las ruinas del Teatro Romano de Cádiz. "Es hermosa", ha destacado.

Para este turista de Nueva York, es incomprensible que los viajeros se desplacen a otras ciudades más masificadas de la geografía nacional en lugar de descubrir los encantos que encierra Cádiz: "Mientras todo el mundo acude en masa a Barcelona e Ibiza, Cádiz ofrece tranquilidad, buena comida, rica historia y vistas al mar que te hacen preguntarte por qué no has estado antes".

Las "antiguas calles fenicias" de Cádiz, uno de sus grandes reclamos

"A veces las ciudades más antiguas saben algo que las nuevas no saben", ha señalado sobre la ciudad habitada más antigua de España y Europa, fundada por los fenicios en el 1100 antes de Cristo. Un rasgo que, tal y como ha señalado Goldberg, se muestra incluso en sus "antiguas calles fenicias que dan ganas de caminar por los libros de historia".

Además, ha señalado que Cádiz es "extraordinaria" por su "energía de ciudad portuaria", con playas "largas y asombrosas", así como su arquitectura, que abarca "milenios sin sentirse como un museo". "Tiene el auténtico ambiente andaluz sin caos turístico", ha señalado este turista, que se ha visto sorprendido por la calidad de las panaderías gaditanas, "gracias a siglos de influencia marítima internacional".