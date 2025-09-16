Moreno responde a las criticas de los rectores con un plan de ayudas para la digitalización de las universidades

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes en el acto de apertura del curso académico de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) incrementará en 16 millones de euros adicionales el presupuesto para acciones específicas en digitalización y sostenibilidad. Con este mensaje, el dirigente popular responde a las críticas constantes de los rectores de las universidades públicas de la comunidad autónoma por falta de financiación, mientras un grupo de estudiantes se manifestaba en el campus.

Tras años de conflictos, la Junta de Andalucía y las universidades públicas de la comunidad autónoma llegaron a un acuerdo sobre financiación el pasado mes de marzo. Así, el acuerdo alcanzado supone el desembolso, por parte de la Consejería de 21 millones de euros. Sin embargo, el actual modelo de financiación no estará vigente hasta el próximo 2027. Moreno ha aprovechado su presencia en la UPO para anunciar más medidas en esta dirección.

"La financiación está en el centro de nuestras preocupaciones", ha declarado el rector de la UPO, Francisco Oliva. Los rectores de las universidades andaluzas reclaman a la Junta que cumpla el acuerdo de financiación que alcanzaron en abril, que fue aprobado pero no se ha puesto en marcha. De hecho, desde las universidades públicas andaluzas lamentan que no tienen la "certeza" de que esto vaya a cumplirse. "Quedan, sin embargo, algunos compromisos pendientes como la fijación del presupuesto 2025", ha puntualizado el rector, que ha ofrecido la "mano tendida" de las universidades públicas para colaborar con la Junta.

Moreno defiende su gestión

Frente a estas denuncias, el presidente andaluz ha asegurado que las universidades públicas enfrentan este curso con "una financiación jamás vista para robustecer el mayor sistema universitario público del país". A esto ha sumado un incremento de 16 millones en el presupuesto de 2026 para invertir en acciones específicas relacionadas con digitalización y sostenibilidad que, según sus palabras, pedían los rectores. Así, ha recordado que desde su llegada al Gobierno de la Junta, en 2019, el presupuesto ha crecido en "400 millones de euros", lo que, en su opinión da "estabilidad" y favorece "una oferta actualizada de títulos o mejoras salariales del personal", a lo que suma "la futura ley de universidades que está en su fase final".

Moreno ha defendido la gestión de la Consejería Universidad, Investigación e Innovación para destacar las iniciativas que se desarrollan desde el Gobierno de Andalucía para "salvaguardar la igualdad de oportunidades". Así, ha señalado que la comunidad autónoma tiene "una política de precios públicos que garantiza una de las tasas más asequibles de todo el país" y que "la bonificación por rendimiento lo que convierte nuestro sistema en el más social de todo el país". Además, ha aplaudido los acuerdos con los rectores para aprobar la puesta en marcha de 40 titulaciones en los próximos años.

El rector de la Olavide, que ha aplaudido el nacimiento de esta ley y de la nueva ley de ciencia ha recordado que "en las universidades públicas se hace el 90% de la investigación de toda la comunidad" y que las andaluzas "son las que más contribuyen al PIB regional". "Por cada euro al sistema universitario este retorna al menos a la sociedad cinco euros", ha declarado para defender la importancia de la financiación de las universidades públicas.

"Los recursos no son ilimitados pero la financiación universitaria es una inversión que ofrece el mejor de los réditos sociales y económicos", ha defendido Oliva, que ha subrayado que "las universidades públicas son agentes imprescindibles" en la revolución digital y verde que enfrenta la sociedad. Con todo, este catedrático de Derecho Civil, presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), ha reiterado el compromiso de las instituciones andaluzas "para contribuir al desarrollo social y económico de nuestra tierra".