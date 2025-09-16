Esta es la playa andaluza que está repleta de búnkeres de la Segunda Guerra Mundial: aún se pueden visitar

Un litoral andaluz aún mantiene en pie parte de la historia vivida durante la Segunda Guerra Mundial a través de nueve búnkeres construidos durante la época, que a día de hoy aún se pueden descubrir mediante visitas guiadas, pero que durante años estuvieron enterrados entre arenas dunares, vegetación, graffitis y basura.

Estos nueve búnkeres fueron construidos alrededor de 1943 en respuesta a la invasión por parte de las fuerzas británicas y norteamericanas del norte de África y se encuentra en la costa de Huelva. En concreto, seis de estas construcciones formadas a partir de hormigón armado se localizan en Mazagón, mientras que otras tres están en el parque de Doñana.

Esta es la playa de Huelva que está repleta de búnkeres de la Segunda Guerra Mundial / Turismo El Portil

La puesta en marcha de estos refugios arrancó cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en el Marruecos francés y Argelia con el objetivo de expulsar a los alemanes de África para, posteriormente, impulsar desde allí la invasión del continente europeo. A pesar de esto, los embajadores británicos y norteamericanos en Madrid garantizaron al gobierno español que estos desembarcos no afectarían a la soberanía del país, sin embargo, Franco, que sabía que no era bien visto por los aliados por su amistad con los países del Eje, ordenó una movilización del ejército en el sur de la península para reforzar la vigilancia de las costas cercanas al estrecho de Gibraltar.

Los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial que aún se pueden ver en la costa de Huelva

En el caso de Huelva, se decidió construir estos búnkeres, seis de ellos en Mazagón para proteger los accesos a la Ría de Huelva y otros tres en la costa del parque de Doñana para salvaguardar la desembocadura del Guadalquivir. En concreto, tres de los de Mazagón están en la batería del Picacho, junto a la urbanización Pinos del Odiel, dos en la avenida de los Conquistadores, frente a la playa, y uno que enterrado en un parque público. Los tres de Doñana, por su parte, se encuentran en la Punta del Malandar.

Además, se construyó un aeródromo militar en la Punta del Sebo de Huelva capital y se instaló en las playas de la zona nidos de ametralladoras y morteros, y baterías de artillería ligera con material antiaéreo y antitanque.

Tal y como aseguró en declaraciones a Europa Press Pedro Jesús Feria, profesor de la Universidad de Huelva experto en Historia Contemporánea, para crear estos búnkeres se utilizó como mano de obra a "presos republicanos capturados al final de la guerra". "Su vida diaria era muy dura", señaló el profesor al respecto, tras afirmar que estaban escasamente equipados, con únicamente unas alpargatas de esparto como calzado y si recibir apenas alimentos.

Memoria viva del país que aún se puede visitar en las playas de Huelva

"Esto les condenaba al hambre, aunque el peor enemigo eran los mosquitos, que propagaban enfermedades como el paludismo, que durante esos años diezmaron a la tropa", añadió. A pesar del despliegue de artillería y refugios, ninguno de ellos tuvo que ser utilizado, por lo que las tropas acabaron abandonando el lugar y desmantelando el dispositivo defensivo.

De igual modo, los búnkeres fueron abandonados y quedaron expuestos al paso del tiempo, la climatología y la falta de cuidados, por lo que durante años quedaron enterrados entre basura, arenas dunares, vegetación y pintadas. Sin embargo, la lucha de los vecinos de la zona consiguió recuperar estas construcciones que forman parte del Patrimonio Histórico Andaluz y mantener viva la memoria de todos sus habitantes a través de su propia historia.